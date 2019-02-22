HDP, 49 ilde aday göstermedi
|22 Şubat 2019 15:39
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Partiler, yerel seçim için aday listelerini 3 gün önce Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ederken, listelerin son hali de kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı.
Duvar'da yer alan habere göre, HDP'nin aday çıkardığı iller şöyle: Ağrı, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Denizli, Dersim, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Urfa, Van ve Yalova.
Buna göre HDP'nin aday gösterdiği iller ve eş başkan adayları şöyle:
Ağrı
Yeliz Karaaslan - Abdurrahman Doğar
Balıkesir
Ali Kenanoğlu
Batman
Sabri Özdemir - Songül Korkmaz
Bingöl
Hişyar Özsoy - Hatice Kavran
Bitlis
Zekiye İlbasan - Faruk İşler
Bolu
Aslı Yolci - Güner Yavuz
Denizli
Şerife Yıldırım - Musa Aydın
Tunceli
Nurşat Yeşil - Hıdır Demir
Diyarbakır
Adnan Selçuk Mızraklı - Hülya Alökmen Uyanık
Edirne
Mehtap Kaynarca - Menderes Erol
Elazığ
Mehmet Kılıçtepe
Erzincan
Özlem Demir - Veli Pınar
Erzurum
Barış Kemaloğlu
Hakkari
Cihan Karaman - Seher Kadiroğlu Ataş
Iğdır
Yaşar Akkuş - Eylem Çelik
Kars
Ayhan Bilgen - Hatice Orhankazi
Kayseri
Cevdet Işık
Kocaeli
Züleyha Gülüm
Konya
Gıyasettin Almaz - Serap Kaya
Malatya
Yusuf Bozkuş
Manisa
Naci Sönmez - Hatice Arslan
Mardin
Ahmet Türk - Figen Altındağ
Muğla
Dilek Dobracalı - Mehmet Polat
Muş
Sırrı Sakık - Sibel Genç
Osmaniye
Mehmet Ali Özkal
Sakarya
Yaşar Karataş
Siirt
Berivan Helen Işık - Resul Kaçar
Şırnak
Hişar Osal - Nurcan Altürk
Tekirdağ
Rahime Şahin - Şadi Özdemir
Urfa
Hidayet Enmek
Van
Bedia Özgökçe Ertan - Mustafa Avcı
Yalova
Semra Gönenç - Yüksel Akın
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