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HDP, 49 ilde aday göstermedi

HDP, yerel seçim aday listesini yayınladı. HDP, 49 kentte il düzeyinde aday göstermedi.
 22 Şubat 2019 15:39
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HDP, 49 ilde aday göstermedi

Partiler, yerel seçim için aday listelerini 3 gün önce Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ederken, listelerin son hali de kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı.

Duvar'da yer alan habere göre, HDP'nin aday çıkardığı iller şöyle: Ağrı, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Denizli, Dersim, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Urfa, Van ve Yalova.

Buna göre HDP'nin aday gösterdiği iller ve eş başkan adayları şöyle:


Ağrı

Yeliz Karaaslan - Abdurrahman Doğar

Balıkesir

Ali Kenanoğlu

Batman

Sabri Özdemir - Songül Korkmaz

Bingöl

Hişyar Özsoy - Hatice Kavran

Bitlis

Zekiye İlbasan - Faruk İşler

Bolu

Aslı Yolci - Güner Yavuz

Denizli

Şerife Yıldırım - Musa Aydın

Tunceli

Nurşat Yeşil - Hıdır Demir

Diyarbakır

Adnan Selçuk Mızraklı - Hülya Alökmen Uyanık

Edirne

Mehtap Kaynarca - Menderes Erol

Elazığ

Mehmet Kılıçtepe

Erzincan

Özlem Demir - Veli Pınar

Erzurum

Barış Kemaloğlu

Hakkari

Cihan Karaman - Seher Kadiroğlu Ataş

Iğdır

Yaşar Akkuş - Eylem Çelik

Kars

Ayhan Bilgen - Hatice Orhankazi

Kayseri

Cevdet Işık

Kocaeli

Züleyha Gülüm

Konya

Gıyasettin Almaz - Serap Kaya

Malatya

Yusuf Bozkuş

Manisa

Naci Sönmez - Hatice Arslan

Mardin

Ahmet Türk - Figen Altındağ

Muğla

Dilek Dobracalı - Mehmet Polat

Muş

Sırrı Sakık - Sibel Genç

Osmaniye

Mehmet Ali Özkal

Sakarya

Yaşar Karataş

Siirt

Berivan Helen Işık - Resul Kaçar

Şırnak

Hişar Osal - Nurcan Altürk

Tekirdağ

Rahime Şahin - Şadi Özdemir

Urfa

Hidayet Enmek

Van

Bedia Özgökçe Ertan - Mustafa Avcı

Yalova

Semra Gönenç - Yüksel Akın

Memurlar.Net
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