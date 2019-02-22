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Bakan Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ile genelge gönderdiklerini belirterek, "Bu genelge çerçevesinde 3 ay içerisinde şehirde ne kadar riskli bina varsa, ne kadar riskli alan varsa bunların tespit edilip bize bildirilmesi suretiyle dönüşüm mastır planı hazırlanacak ve bu mastır plan çerçevesinde 2019 yılında başlamak suretiyle önümüzdeki süreçte, yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi
 22 Şubat 2019 15:48
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Bakan Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz

Programı kapsamında Bolu'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret etti. Bakan Kurum burada Vali Ahmet Ümit, belediye başkanları ve bürokratlarla toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, "Deprem ülkemizin büyük gerçeği. Bolu'muzda 1944 ve 1999 yıllarında çok büyük depremler yaşadı. 1999 yılında yaşanan Marmara depremiyle Bolu'da birçok evimiz hasar gördü ve 49 vatandaşımızı kaybettik. Bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün ifade ettiler, 81 ilimize biz genelge gönderdik. Bu genelge çerçevesinde, 3 ay içerisinde şehirde ne kadar riskli bina varsa ne kadar riskli alan varsa bunların tespit edilip bize bildirilmesi suretiyle dönüşüm mastır planı hazırlanacak ve bu mastır plan çerçevesinde 2019 yılında başlamak suretiyle, önümüzdeki süreçte, yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz, bu riskli binaların olduğu alanlarda. Bunun yüzde 15'lik kısmını da kamu olarak, Bakanlık olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapacağız. Bu dönüşümü tüm ülke genelinde 6,7 milyon konutu dönüştürmek suretiyle bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Nevşehir'in Kapadokya bölgesindeki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili de bilgiler veren Bakan Kurum, "Nevşehir bölgemiz de tarihi SİT alanı. Tabii biz tüm Türkiye genelinde riskli, kaçak binaların yıkımına ilişkin bir süreç başlattık ve tespit ettiğimiz, belediyelerimize gönderdiğimiz yazılar çerçevesinde bize gelen tespitleri değerlendirerek hemen yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Kapadokya bölgesinde kaçak yapılara ilişkin şu an ilk aşamada 15 yapının tespitini yaptık. 11 binamızı da Valilik eliyle yıkımını gerçekleştirdik ve sürece devam ediyoruz. Tarihimizi kimsenin bozmasına, kültürümüzü kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Kaçak yapıyla, riskli yapıyla alakalı kararlı duruşumuzu önümüzdeki dönemde de yürüteceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.
DHA
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