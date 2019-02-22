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Balıkçıların hamsi avından umudu kalmadı

Sezon başlangıcında bol miktarda avlanan palamutla yüzleri gülen balıkçıların hamsi avından umudu kalmadı
 22 Şubat 2019 15:50
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Balıkçıların hamsi avından umudu kalmadı

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan av sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğini hatırlattı.

Sezon başlangıcında bol miktarda avlanan palamutla yüzlerinin güldüğünü belirten Bayrak, ancak hamsi avcılığından istediklerini bulamadıklarını dile getirdi.

Son günlerde avcılığın iyice azaldığına işaret eden Bayrak, şunları söyledi:

"Hamsi yer yer az miktarlarda avlanıyor. Onun dışında tezgahlarda sadece dip ağlardan gelen mezgit, istavrit gibi balıklar bulunuyor. Balık olmayınca fiyatlar da yüksek seyrediyor. Şu an itibarıyla ne avdan ne satışlardan memnunuz. Eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa 15 Nisan'a kadar böyle gidecek. Çünkü hamsiden artık umudumuzu yitirdik. Maalesef bu sezon olmadı. Zaten son yıllara baktığımızda çok fazla olmuyordu. Artık umutlarımızı yeni sezona bağladık."

Balıkçıların zor şartlara rağmen ayakta durmaya çalıştıklarını anlatan Bayrak, "Balık azlığı kadar satışların kötü olması da bizleri etkiliyor. Vatandaş kendi açısından haklı, biz de kendi açımızdan haklıyız. İnşallah gelecek sezon balık bol olur, hem vatandaş hem bizler memnun kalırız." ifadesini kullandı.

Bu arada Sinop'ta tezgahlarda hamsi ve mezgit kilogramı 15, istavrit ise 12 liradan satışa sunuluyor.

Anadolu Ajansı
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