Engelli yönetmeliği değiştiği için raporları değiştirmeye gerek var mı?

Devlet Personel Başkanlığı değiştirilen engelli raporlarına dair yönetmeliğe ilişkin olarak "süreli raporlarda rapor süresinin bitimine kadar kurumlarca rapor istenemeyecektir." dedi.

İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI

20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" İle "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla yeni Yönetmelikler ile düzenlenen bazı hususlar şunlardır:

1-Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi ile 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

2-18 yaşını dolduran bireylerin engellilik değerlendirilmesi Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

3-18 yaşını doldurmayan ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte "Çocuk" olarak tanımlanan bireylerin değerlendirilmesi ise adı geçen Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

4-Daha önce 6462 sayılı Kanun ile kanunlarımızda yer alan "özürlü" ibareleri "engelli" ibaresi ile değiştirilmiş olup, yürürlüğe konulan bu Yönetmeliklerde aynı hassasiyet gösterilmeye devam edilerek engelli "ibaresi" kullanılmıştır.

5-Yönetmeliklerde daha önceki yönetmelikte bulunan bazı kavramlar yeniden tanımlanmış ve yeni kavram tanımlamaları -"Engellilik durumu", "Kısmi bağımlı engelli birey", "Kontrol muayenesi", "Müdürlük", "Sistem", "Tam bağımlı engelli birey", "Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu"- gibi yapılmıştır.

6-Hastanın teşhis ve tedavisinde bizzat görev almış hekim veya hekimlerin sağlık kuruluna katılması veya görüşünü kurula bildirebilmesi imkanı getirilmiştir.

7-Tek bir uzmanlık dalını ilgilendiren engel durumlarının tespitinde, ilgili uzmanlık dalından üç uzman hekimin katılımıyla kurul oluşturulması öngörülmüştür.

8-Engelli raporunun başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde tamamlanacağı belirtilmiştir.

9-Engellilik raporlarının sürekli veya süreli olarak düzenlenmesi ve raporun geçerlilik süresinin raporda mutlaka gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

10- Bireyin engellilik durumu dikkate alınarak çalıştırılamayacağı işlerin niteliği rapora mutlaka yazılacağı vurgulanmıştır.

11-Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18 yaşını doldurmaları sebebiyle raporları geçersiz hale gelenlerin, 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren üç ay içerisinde yeniden engellilik durumunun tespiti için başvuruda bulunacakları düzenlenmiştir.

12-Yeni Yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra alınacak engelli sağlık kurulu raporları yeni Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecektir.

13-Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 18 yaş üstü engelliler için düzenlenmiş sürekli ibareli sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerliğini koruyacak olup, bu oranlara dayanılarak sağlanmış istihdam, eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için süreli raporlarda rapor süresinin bitimine kadar kurumlarca rapor istenemeyecektir .

Kamuoyunun bilgisine sunulur.