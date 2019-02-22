HDP'li Pekgözegü Meclis Başkanı adayı oldu
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün adaylık başvurusunu Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a sundu
|22 Şubat 2019 15:52
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HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Meclis Başkanı adayı oldu.
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve bir grup partili milletvekiliyle beraber, Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'ı makamında ziyaret etti.
Fatma Kurtulan, Pekgözegü'nün aday olarak gösterilmesine ilişkin dilekçeyi, Geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a teslim etti.
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