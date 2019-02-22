Obruklar'ın ne zaman, nerede patlak vereceği belli değil

Geçen yıl 20, yılın ilk iki ayında ise 6 yeni obruğun oluştuğu Konya Ovası'nda, toplam obruk sayısı 325'e ulaştı. Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, "Obruklar, şu anda kaba bir tabirle adeta kolonu kesilmiş bir bina durumunda. Ne zaman nerede patlak vereceği belli değil" dedi.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık ise ''Şu ana kadar obrukla doğrudan yaralanma ya da hayat kaybı söz konusu değil.

Buna şükretmemiz lazım ama bölgede bir kilometreye uzanan çapta obruklar var. Böyle bir obruk oluşursa bir evi, hatta bir mezrayı, bir yerleşim alanını tamamen içine alabilir'' ifadelerini kullandı.