CHP'li Bekaroğlu hakkında fezleke
|22 Şubat 2019 16:23
|Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Bekaroğlu'nun 16 Haziran 2018'de, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Soylu hakkında "Allah belanı versin, utanmaz; ajan provokatörlük yapma" şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi.
Paylaşım üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bekaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtilen fezlekede, yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu paylaşımın, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunun işlendiğini gösterir ve yeterli derecede delil niteliğinde olduğuna karar verildi.
Fezleke, Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Bekaroğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mevlüt Çavuşoğlu: Çiftçi olmadan, Türkiye olmaz
22 Şubat 2019 17:44
|İYİ Parti'li Filiz TBMM Başkan Adayı oldu
22 Şubat 2019 17:22
|Erdoğan: Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor
22 Şubat 2019 17:17
|Bakan Soylu: Dağlarda 700 terörist kaldı
22 Şubat 2019 17:10
|HDP'li Pekgözegü Meclis Başkanı adayı oldu
22 Şubat 2019 15:52
|Bakan Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz
22 Şubat 2019 15:48
|HDP, 49 ilde aday göstermedi
22 Şubat 2019 15:39
|HDP'nin adaylarından 24'ü terör şüphelisi
22 Şubat 2019 15:35
|CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay istifa etti
22 Şubat 2019 15:22
|Erdoğan'dan Muğla belediyesine yol tepkisi
22 Şubat 2019 15:14