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Depremin vurduğu Ayvacık'ta hayat normale dönüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Çarşamba saat 21.23'te meydana gelen, Türkiye'nin batısındaki birçok kentte de hissedilen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede hayat normale dönmeye başladı
 22 Şubat 2019 16:47
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Depremin vurduğu Ayvacık'ta hayat normale dönüyor

Bölgede yetkililerin uyarıları doğrultusunda ilk geceyi dışarıda geçiren Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlı köyü sakinleri bugün itibariyle normal yaşantısına döndü.

Depremin etkilediği köylerdeki vatandaşlardan bazıları bugün köy kahvelerine çıkarak bir araya gelirken, bazı köylüler de ilçede kurulan köy pazarına giderek alışveriş yaptı.

Depremin en çok etkilediği köylerden biri olan Ayvacık'ın Ahmetçe köyünün Muhtarı Hasan Hüseyin Kuş, "Deprem afeti Çarşamba gecesi bizi vurdu.

Köyümüzde 31 ev, 1 cami ve kullanılmayan okul binamızda hasar var. Depremden dolayı 2 evimizin duvarları da yıkıldı ama çok şükür ölen veya yaralımız olmadı.

Depremin ilk anından itibaren devletimiz de yanımızda oldu. Valimiz, kaymakamımız ve diğer daire amirlerimiz de bizle beraber oldu.

Köyümüzde hasar tespit çalışmaları yapıldı ve halen yapılmaya devam ediyor. Depremden sonra artçı sarsıntıları hissetmememizden dolayı da köyümüzde hayat normale döndü.

Deprem olasılığının da azaldığını düşünüp, hayatımıza devam ediyoruz" dedi.

AĞIR HASARLI 21 YAPININ 3'Ü YIKILDI

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, depremde etkilenen 192 yapının 21'inin ağır hasarlı olduğunu ifade ederek, bu yapılardan 3'ünün yıkımının iş makineleri ile gerçekleştirildiğini belirtti. Kalan 18 yapının ise kısım kısım yıkılacağı ifade edildi.
DHA
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