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Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 5 askerden Uzman Çavuş Mehmet Han (29), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu
|22 Şubat 2019 16:53
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Polatlı'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda, önceki gün ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı.
Yaralı askerlerden 4'ü, Polatlı'daki hastanede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada tedavi altına alınan askerlerden, evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şehit Mehmet Han'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'ın Zile ilçesine gönderilecek.
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