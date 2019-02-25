1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilimsel araştırma yapanlar, tez veya makale yazanlar için sevindirici haber

 25 Şubat 2019 00:00
Yazdır
Bilimsel araştırma yapanlar, tez veya makale yazanlar için sevindirici haber

Nitel, Nicel ve Karma Araştırma yöntemleri ve araştırma sürecinde kullanılan yazılımların online ve interaktif olarak öğretildiği Türkiye'deki ilk platform olan www.ayeum.com faaliyete başladı. Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi AYEUM, sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleri ile ilgili eğitimler sunuyor. Ayrıca SPSS, AMOS, R uygulamaları, ENDNOTE, NVIVO, CMA, MAXQDA, Mendeley, Citavi, Zotero vb. yazılımlar online ve interaktif dersler yoluyla öğretiliyor.

AR-GE çalışmaları kapsamında yerli bir öğrenme yönetim sistemi yazılımı geliştiren AYEUM, her eğitimde, eğitim öncesi kişilerin mevcut bilgi ve becerilerini ölçerek, kişiye özel öğrenme imkanları sunuyor. Eğitime katılan araştırmacıların öğrenip öğrenmediğini tespit eden ve buna bağlı anlık dönüt veren yazılım, katılımcılara % 100 öğrenme ve memnuniyet garantisi veriyor.

Cumhuriyet Teknokent'te yürütülen bu AR-GE projesinin koordinatörü Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR; amaçlarının araştırma yapan tüm araştırmacıların araştırma yapabilme kapasitelerini geliştirmek, bu vasıtayla Türkiye'nin SSCI, SCI, AHCI indexte taranan dergilerdeki yayın sayısını ve yayın kalitesini artırmak olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. DEMİR, araştırmacıların www.ayeum.com adresinden sisteme dünyanın her yerinden 7/24 ulaşılabileceğini, başta SPSS, AMOS, NVIVO, MAXQDA, ENDNOTE Nicel-Nicel-Karma Yöntem olmak üzere platformda 40'dan fazla online eğitimin olduğunu, her bir eğitimin en az doktora derecesine sahip yerli ve yabancı öğretim üyeleri tarafından anlatıldığını belirtti.

www.ayeum.com portalında yer alan bazı eğitimler şunlar:

1. Temel SPSS Eğitimi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/temel-spss-egitimi

2.İleri SPSS ve Veri Analizi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/ileri-spss-ve-veri-analizi

3.Karma Araştırma Yöntemleri

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/karma-arastirma-yontemleri

4.Makale Yazma Stratejileri

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/makale-yazma-stratejileri

5.EndNote Eğitimi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/endnote-x8-web-egitimi

6.Temel Nvivo Kullanımı

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/temel-nvivo-kullanimi-56318

7.İleri Nvivo Kullanımı ve Nitel Veri Analizi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/ileri-nvivo-kullanimi-ve-nitel-veri-analizi

8.MAXQDA Başlangıç ve İleri Düzey Eğitimi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/temel-duzey-maxquda-kullanimi-ve-nitel-karma-veri-analizi

9. Tez Yazım Stratejileri ve Akademik Yazma

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/tez-yazim-stratejileri-ve-akademik-yazma-i

10.Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/literatur-tarama-ve-kaynaklara-ulasma-stratejileri)

11.Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/olcek-gelistirme-ve-uyarlama-egitimi

12.Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/yapisal-esitlik-modellemesi-ve-amos

13.Meta Analizi ve Comprehensive Meta-Analysis (CMA) Yazılımı Eğitimi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/meta-analizi-ve-comprehensive-meta-analysis-cma-yazilimi-egitimi

14.Zotero Eğitimi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/zotero-egitimi

15.Citavi Kullanımı

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/citavi-kullanimi

16.Araştırma Etiği

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/arastirma-etigi

17.iThenticate (İntihal Belirleme Yazılımı) Eğitimi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/ithenticate-intihal-belirleme-yazilimi-egitimi

18.İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/intihal-ve-intihalden-kacinma-stratejileri

19.Sağlık Bilimleri için Veri Analizi-1

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/saglik-bilimleri-icin-veri-analizi-1

20.Coggle Kullanımı

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/coggle-kullanimi

21.Başarı Testleri için Test ve Madde Analizi Programı (TAP)

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/basari-testleri-icin-test-ve-madde-analizi-programi-tap

22.Makalenize Uygun SSCI/SCI/AHCI İndexte ve TR DİZİN'de Dergi Bulma Yöntemleri

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/makaleniz-icin-ssci-sci-ahci-indexte-ve-tr-dizinde-uygun-dergi-bulma-egitimi

23.SSCI/SCI/AHCI ve ESCI İndexlerdeki Dergilere Yayın Gönderme Süreçleri

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/sscisciahci-ve-esci-indexlerdeki-dergilere-yayin-gonderme-surecleri

24.Mendeley Eğitimi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/mendeley-egitimi

25.Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/nicel-arastirma-yontemleri

26.Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/nitel-arastirma-yontemlerine-giris-1

27.Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 2

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/nitel-arastirma-yontemlerine-giris-2

28.Sahte-Şaibeli (Predatory) Dergiler, Yayıncılar ve Konferanslar Eğitimi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/sahte-saibeli-predetory-dergiler-yayincilar-ve-konferanslar

29. Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri (Uygun Analiz Yöntemini Belirleme Eğitimi)

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/veri-analizinde-karar-surecleri
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sahte doktorlara son! SGK, doktor arama hizmeti sunuyor
Bilimsel araştırma yapanlar, tez veya makale yazanlar için sevindirici haber
Milli ilaç söylemleri 'üfürük' mü?
Ankara Üniversitesi, doktora burs ilanında sadece kendi öğrencilerini alıyor
25 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Bakan Turhan: 31 Mart, bir takım zillet ittifakının darmadağın edildiği bir seçim olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyilik etmek 2
azimli olmak 1
Editörü engellemek 2
blue bells 2
burun çekmek 1
çocuk koşarak gider 1
saat takmamak 2
kuru vaatte bulunmak 5
erkek kusarak gider 1
Kahve fincanı yanına kitap koyup resim çekmek 2
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli 1 Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri 53 personel alacak
Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam