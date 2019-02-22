Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Polis, otobüse 'yolcu' olarak bindi, aranan şüpheliyi yakaladı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan Hikmet Aydın (47), bulunduğu otobüse 'yolcu' olarak binen polisler tarafından yakalandı
|22 Şubat 2019 17:04
|Yazdır
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 ayrı dolandırıcılık olayından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 1 yıldır aranan Hikmet Aydın'ın Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kardeşinin evine geldiği tespit edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın İstanbul'a dönmek için dün 23.30'daki otobüse, kardeşinin adıyla bilet aldığını belirledi.
Polisler, otobüse yolcu olarak binerek Hikmet Aydın'ı yakalayıp gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hikmet Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Samsun'da öğretmene silahlı saldırı
22 Şubat 2019 17:35
|Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu
22 Şubat 2019 16:53
|Eskişehir'de 'kara para aklama' operasyonu: 22 gözaltı
22 Şubat 2019 16:36
|İstanbul'da AK Parti bürosu önünde havaya ateş açıldı
22 Şubat 2019 14:59
|Parke taşıyla kan donduran cinayet
22 Şubat 2019 14:34
|Okula giren pitbull öğrencilere saldırdı: 2 yaralı
22 Şubat 2019 12:40
|'Sahte avukata' şok baskın! Neye uğradığını şaşırdı
22 Şubat 2019 12:03
|Görevi başında cinsel saldırı yapan polise 10 yıl hapis
22 Şubat 2019 11:38
|'Banka görevlisi' yalanıyla vatandaşı dolandıran çete üyeleri yakalandı
22 Şubat 2019 10:44
|Tanker kazasında ölen tanker sürücüsü bir gün önce işe başlamış
22 Şubat 2019 10:28