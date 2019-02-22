Erdoğan: Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları

Erdoğan'ın şunları kaydetti: "Bizim rotamız bellidir. Gabar'da, Cudi'de inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik.

Biz kovaladık onlar kaçtı ve yok ettik. FETO'yu kovaladık, onlar kaçtı biz kovaladık. Yakaladıklarımızı aldık cezaevlerine yerleştirdik.

Bu CHP şu anda kimle işbirliği yapıyor. CHP'ye oyunu verecek kardeşlerim oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oylar, terör örgütüne.

Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Kimin kime oy vereceğine, nerede aday olacağına eş başkanlar bölücü örgütten karar veriyor.

Zillet ittifakında eş başkanlar ne derse o oluyor. Eş başkanlar zillet ittifakına da eş başkanlık yapıyor. CHP tarihinin hiçbir döneminde bu kadar kötü yönetilmedi. "