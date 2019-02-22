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İYİ Parti'li Filiz TBMM Başkan Adayı oldu

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TBMM Başkanı adaylığı için başvuru yaptı
 22 Şubat 2019 17:22
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İYİ Parti'li Filiz TBMM Başkan Adayı oldu

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TBMM Başkanı adaylığı için başvuruda bulundu.

Adaylık dilekçesi Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a sunulan Filiz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TBMM'nin Kurtuluş Savaşı'nı yürüttüğünü anımsatan İmam Hüseyin Filiz, "Aynı Meclis 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı bütün siyasi partileriyle dimdik ayakta durarak, devleti korumuş bir Meclistir." dedi.

TBMM'nin tüm halkın ve devletin sorunlarına çare olan en üst makam olduğuna dikkati çeken Filiz, "Meclis Başkanı, bu görevleri yaparken siyasi partiler arasında ayrım yapmadan bütün partilere eşit mesafede durmalı. Torba kanun uygulamalarından vazgeçilmesini sağlamalı. Kanunların komisyonlarda enine boyuna tartışılarak, uzmanların ve muhatapların görüşleri alınarak Genel Kurula getirilmesini sağlamalıdır." diye konuştu.

Başkanlık yarışında bütün adaylara başarılar dileyen İmam Hüseyin Filiz, seçim sonucunun ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Gelecek dönemde Meclisin ağırlığının daha da fazla hissedilmesi gerektiğini vurgulayan Filiz, kendisini Meclis Başkanı adayı olarak gösteren Genel Başkan Meral Akşener ve milletvekillerine de teşekkür etti.

İmam Hüseyin Filiz, 31 Mart'taki seçimlerin de huzur ve barış içerisinde geçmesini temenni etti.
Anadolu Ajansı
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