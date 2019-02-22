Dolar ne kadar?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|22 Şubat 2019 17:33
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3250
|5,3260
|5,3250
|5,3260
|Avro
|6,0580
|6,0590
|6,0420
|6,0430
|Sterlin
|6,9390
|6,9740
|6,9030
|6,9370
|İsviçre Frangı
|5,3040
|5,3300
|5,3040
|5,3310
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3000
|5,3500
|5,3000
|5,3500
|Avro
|6,0100
|6,0700
|6,0000
|6,0600
|Sterlin
|6,8740
|7,0230
|6,8550
|6,9970
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