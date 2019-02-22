Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Samsun'da öğretmene silahlı saldırı
Kadın öğretmenin aracına silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı
|22 Şubat 2019 17:35
|Yazdır
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir öğretmene silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.
İddiaya göre, Toybelen Ortaokulunda görevli kadın öğretmen S.Ç'ye, otomobiliyle okulun bahçesine geldiği sırada pompalı tüfekle ateş açıldı.
S.Ç, aracın isabet aldığı saldırıdan yara almadan kurtuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, çevredeki 30 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek, şüphelileri ve kaçtıkları aracı belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, M.A. ve E.K'yi ikametlerinde gözaltına aldı.
Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeği de ele geçirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polis, otobüse 'yolcu' olarak bindi, aranan şüpheliyi yakaladı
22 Şubat 2019 17:04
|Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu
22 Şubat 2019 16:53
|Eskişehir'de 'kara para aklama' operasyonu: 22 gözaltı
22 Şubat 2019 16:36
|İstanbul'da AK Parti bürosu önünde havaya ateş açıldı
22 Şubat 2019 14:59
|Parke taşıyla kan donduran cinayet
22 Şubat 2019 14:34
|Okula giren pitbull öğrencilere saldırdı: 2 yaralı
22 Şubat 2019 12:40
|'Sahte avukata' şok baskın! Neye uğradığını şaşırdı
22 Şubat 2019 12:03
|Görevi başında cinsel saldırı yapan polise 10 yıl hapis
22 Şubat 2019 11:38
|'Banka görevlisi' yalanıyla vatandaşı dolandıran çete üyeleri yakalandı
22 Şubat 2019 10:44
|Tanker kazasında ölen tanker sürücüsü bir gün önce işe başlamış
22 Şubat 2019 10:28