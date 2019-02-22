Bakan Kurum: Plastik poşet kullanımı yüzde 70 azaldı
|22 Şubat 2019 17:41
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşet kullanımının azaltılmasına ilişkin, "Yılbaşı itibarıyla kişi başı 440 olan kullanım sayısı, şu an yüzde 70'e varan oranda azalmış durumda. Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bolu'ya gelen Kurum, partisinin seçim çalışmaları kapsamında İzzet Baysal Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti.
AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından bölgede kurulan seçim çadırını da ziyaret eden Kurum, burada vatandaşlara bez torba dağıttı.
Kurum, bez torba dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, plastik poşetlerin yıl başından itibaren ücretli hale getirildiğini anımsatarak, "Uygulama tüm Türkiye'de zorunlu hale geldi ve yaygınlaştı. Vatandaşımıza bu duyarlı davranıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yılbaşı itibarıyla kişi başı 440 olan kullanım sayısı, şu an yüzde 70'e varan oranda azalmış durumda. Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek. Bu sayede hem çevremizi hem de doğamızı korumuş olacağız." diye konuştu.
Bu uygulamanın 2023 yılına gelindiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık" projesiyle pekiştirileceğini anlatan Kurum, "Bunların kullanım sayısını azaltacağız. 2021 yılına girdiğimizde depozito uygulamamız başlayacak. Artık şehir meydanlarında, plastik, cam, metal şişelerimizi atacağımız ve geri dönüşümünden de kontör yükleyeceğimiz, belediye otobüs araçlarımıza bilet ve para olarak bize geri dönecek uygulamaları da yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.
Kurum, 2023 yılına gelindiğinde tüm ülkede sıfır atık uygulamasına geçilerek, çöplerin kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüm noktasında geri dönüşüme gireceğini belirterek, "Geri dönüşüme girecek atıklarımızı ayrı bir yerde, organik atıklarımızı da ayrı bir yerde toplamak suretiyle geri dönüşüme katkı sağlamış olacağız. Yıllık 20 milyar lira tasarruf öngörüyoruz ve 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlıyoruz." dedi.
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