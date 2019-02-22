Mevlüt Çavuşoğlu: Çiftçi olmadan, Türkiye olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Son günlerde çiftçilerimiz üzerinden rant elde etmek isteyen siyasetçileri gördük. Bizim amacımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın amacı, bir çiftçiyi korumaktır, iki tüketiciyi korumaktır. Burada hedef çiftçi değildir. Çiftçi olmadan, Türkiye olmaz. Çiftçi olmadan tüketici olmaz." dedi.

Çavuşoğlu Gazipaşa ilçesinde AK Parti Seçim Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, verdikleri sözleri getirmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Gaziapaşa'da sadece MHP ve AK Parti'lilerden oy istemediklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Tüm Antalya'da olduğu gibi CHP'li kardeşlerimizden de diğer partililere oy vermiş kardeşlerimizden de oy bekliyoruz, destek istiyoruz. Çünkü onlar Adil Çelik ve Menderes Türel'in ne yaptığını gördü. Bu kardeşlerimizden onların bildiği bir sebepten daha oy istiyoruz. Çünkü Antalya'daki ve Gazipaşa'daki kardeşlerimiz cumhuriyetçidir. Atatürk'ün ilkelerinde olduğu gibi milliyetçidir, milliyetçilik var. O yüzden CHP'li kardeşlerimiz, içinde PKK'nın olduğu, terör örgütün olduğu, onun uzantısının olduğu bir ittifaka oy verir mi, vermez. Gazipaşa'dan her şeyin iyisi çıkar ama hain çıkmaz, bölücü çıkmaz."

- "Bu ittifakın yanında vatanını seven insanlar olmaz"

Çavuşoğlu, karşı ittifakta, zillet ittifakı içinde, siyasi görüşlerine saygı duydukları partilerin olduğunu belirtti. Ancak bu partilerin dışında, Türkiye'de ne kadar terör örgütü varsa, bu ittifakın içinde olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Ne kadar bölücü, hain varsa bu ittifakın içinde. Böyle bir ittifaka oy verir mi Gazipaşalılar, Antalyalılar. Böyle bir ihanetin içinde olur muyuz, olmayız. O yüzden bu seçimde daha çok çalışacaksınız. Bunların sırtını dayadıkları hainleri, PKK'lıları, YPG'lileri, KCK'lıları hepsini inlerine, çukurlarına gömdüysek, vatandaşlarımız da sandığa, yerin dibine gömecektir. Bu ittifakın içinde PKK var, KCK var YPG var, FETÖ var, TİKKO var, DHKP-C var. Ne kadar hain, terörist varsa bu ittifakta var. Bu ittifakın yanında vatanını seven insanlar olmaz olmayacaktır. O yüzden çok çalışacağız."

Memlekete hizmet edenlerin yalnız bırakılmaması çağrısında bulunan Çavuşoğlu, ne kadar destek verilirse o kadar daha fazla hizmetin geleceğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Bize güç verin ki şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde daha güçlü dalgalandıralım. Bize güç verin ki sahada güçlü olduğumuz kadar masada da güçlü olalım. Yeri geldiğinde diplomaside güçlü olalım yeri geldiğinde masaya yumruğumuzu güçlü vuralım." ifadelerini kullandı.

- "Girdi maliyetlerini azaltacağız inşallah"

Son günlerde çiftçiler üzerinden rant sağlanma çabalarının da görüldüğünü söyleyen Çavuşoğlu, amaçlarının tüketiciyi, çiftçiyi korumak olduğunu bildirdi.

Hayvancılıkta, arıcılıkta, seracılıkta her zaman çiftçilerin yanında olduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Son günlerde çiftçilerimiz üzerinden rant elde etmek isteyen siyasetçileri gördük. Bizim amacımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın amacı, bir çiftçiyi korumaktır, iki tüketiciyi korumaktır. Burada hedef çiftçi değildir. Çiftçi olmadan, Türkiye olmaz. Çiftçi olmadan tüketici olmaz. Tüketici olmadan da bizim ürettiğimiz ürünleri kim tüketecek. Bizim derdimiz şudur, burada 3 liraya satılan ürün Antalya dışına çıkınca, İstanbul'a varınca tüketicinin 9 lira olarak ödediği bir ürün oluyor. Aradaki 6 lirayı kim yiyor? Çiftçinin cebine giriyor mu? O zaman o, 6 lirayı kim yiyor, rantçılar. Bizim de derdimiz o rantı kesmektir. Aynı zamanda tanzimin de amacı budur. Burada çiftçi ve tüketici konusunda rant elde etmek isteyen o keneler var ya onları temizlemeye çalışıyoruz. Ama bir gerçek var ki bir çiftçi olarak, bir çiftçi çocuğu dışişleri bakanı olarak söylüyorum ki çiftçilerimizin girdileri fahiş derece artmıştır. Gübre fiyatları, ilaç, yem fiyatları artmıştır. Dolar düştüğü halde rantçılar bunları düşürmemişlerdir. Gübrede KDV'yi sıfırladık, buna rağmen bu çiftçiye yansıtılmamıştır. Şimdi buna çare buluyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım Bakanlığıyla çalışmalar yapıyoruz. Bunun içinde belediyeler de olacak. Çiftçilerimizi bu ağır yükten kurtarmak boynumuzun borcudur. Girdi maliyetlerini azaltacağız inşallah."

Çavuşoğlu çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, yurt dışına ihracat engellerini de bir bir kaldırdıklarını kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ise geçmişte diğer siyasi partilere oy veren, gönül veren herkesi Gazipaşa ve Antalya'nın kazanması için göreve davet etti.

Gazipaşa'da alt ve üst yapıda önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Türel, "Artık bunu vizyon projelerimizle taçlandırıyoruz. Gazipaşa'da turistik tesislerin inşaatları yakında başlar. Bu yatırımlarla ilgili Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ile el ele verdik. İmar plan çalışmalarını tamamladık. İşsizlik yatırımla çözülür. Yarın bir tek tesisin içinde bin kardeşimiz, aş sahibi olacak. Verdiği sözlerini yerine getiren özgüvenle söylüyoruz, söz verdiysek yaparız. Yerine getiremediğimiz sözleri de vermeyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, beraberindekiler ile AK Parti Seçim Ofisi'nin açılış kurdelesini kesti.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Çavuşoğlu ve Türel, kendileriyle görüşmek isteyen seçim ofisi önündeki engelli kadınla yakından ilgilendi.