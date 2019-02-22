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Bakanlıktan 'İzmir ödeneği' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2019 Yatırım Programı'nda İzmir'e 30 bin lira ayrıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi
 22 Şubat 2019 18:09
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Bakanlıktan 'İzmir ödeneği' açıklaması

Bakanlık tarafından, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 2019 Yatırım Programı'nda İstanbul metrolarına 3,2 milyar lira, Ankara'ya 1 milyar lira, İzmir'e ise 30 bin lira ayrıldığı yönündeki iddialar üzerine açıklamada bulunuldu.

Türkiye'de 16 yılda tüm ulaşım ve iletişim altyapısına yönelik 530 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığı bildirilen açıklamada, söz konusu dönemde İzmir'e ayrıca önem verildiği, ulaşım ve erişim yatırımları için İzmir'e yaklaşık 17 milyar liralık yatırım yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte Konak Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, İzmir Çevre Yolu, Bornova-Turgutlu-Salihli Bölünmüş Yolu, Bergama-Soma-Akhisar Bölünmüş Yolu, Kemalpaşa-Torbalı Bölünmüş Yolu gibi önemli projeler tamamlanmıştır. Yine bu süreçte dünyanın en büyük karayolu projelerinden biri olan İzmir - İstanbul Otoyolu (Osmangazi Köprüsü dahil) projesi ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu gibi önemli projeler tamamlanma aşamasına getirilmiştir.

Ayrıca Türkiye'nin ilk metro standartlarında şehiriçi banliyö sistemi olan İZBAN, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurularak 2010 yılının ağustos ayında hizmete verilmiş, kısa sürede İzmir'in toplu ulaşımının ana omurgası olmuştur.

Bununla birlikte İzmir'de Halkapınar-Otogar Metro Bağlantısı yapımı da Bakanlığımız tarafından üstlenilmiştir. Söz konusu projenin yatırım tutarı 2 milyar 334 milyon 22 bin liradır. Güncel proje bedeliyle 2019 Yatırım Programı'na dahil edilmiş olup, ihale ilanına çıkılacaktır. Yapımının ihale edilmesi 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan proje aynı zamanda Cumhurbaşkanımız tarafından seçim beyannamesinde açıklanmıştır. Söz konusu haberlerde yer aldığı gibi 30 bin lira ayrıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

Anadolu Ajansı
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