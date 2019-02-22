1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Savunma sanayinde yerli ve milli teknolojiyi yüzde 65'e çıkardık'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Savunma sanayinde her şeyi dışarıdan alıyorduk, yüzde 20 yerli ve milli teknoloji vardı ama şu anda yüzde 65'e çıktı." dedi
 22 Şubat 2019 18:16
Yazdır
'Savunma sanayinde yerli ve milli teknolojiyi yüzde 65'e çıkardık'

Seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdüren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Katipoğlu Camisi'nde kıldı.

Yıldırım, daha sonra Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezinin açılışına katıldı.

Konuşmasının başında salondaki gençlere, "Ortalığı bir inletin bakalım. Ortalık bir yıkılsın bakalım" diye seslenen Yıldırım, gençlere çok önem verdiklerini ifade etti.

Gençlere, son günlerde sosyal medyayı takip edip etmediklerini soran Yıldırım, "Bizim 'Onu da yaptık' diye bir lafımız dolaşıyormuş. Gördünüz mü? Kastamonu 15 Temmuz Tünelleri için söylemiştim onu. O söylediklerimizi capsler yapmışlar, klipler yapmışlar. sağ olun, var olun, sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum sevgili gençler." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde uzay ünitesinden matematiğe, fizik, mekanik ünitelere kadar 42 bilim ünitesi bulunduğunu, robotik kodlama eğitimi olacağını, robotlar tasarlanacağını dile getirerek, merkezin hemen yanında Sultanbeyli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de uygulama okulu seçildiğini kaydetti.

Okulda robotik kodlama laboratuvarı, mobil yazılım ve aplikasyon geliştirme laboratuvarları kurulacağını belirten Yıldırım, öğrencilerin teknolojiyle ilgili fuarlara gönderileceğini vurguladı.

"Artık zaman milli ve yerli teknolojileri daha çok kullanma zamanı"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, adaylığının açıklanmasının ardından bir vizyon ortaya koyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"İstanbul geleceğine, vizyonuna 'İstanbul geleceğimiz 4.0' diyorum. İstanbul 4.0 deyince gençler bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir. İstanbul 4.0 demek, bilimle, teknolojiyle akıllı şehir olarak İstanbul'u geleceğe taşımak demek. Artık zaman milli ve yerli teknolojileri daha çok kullanma zamanıdır. Savunma sanayinde her şeyi dışarıdan alıyorduk, yüzde 20 yerli ve milli teknoloji vardı ama şu anda yüzde 65'e çıktı. Gemilerimizi, helikopterlerimizi, tanklarımızı hatta füzelerimizi dahi kendimiz yapar hale geldik. Daha da iyi olacak."

Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezinin hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek, merkezin açılışını gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'li Pekgözegü Meclis Başkanı adayı oldu
22 Şubat 2019 19:35		 CHP'li Bekaroğlu hakkında fezleke
22 Şubat 2019 19:30
Ömer Çelik: CHP memleketimizin meselelerine bakacak hale gelemedi
22 Şubat 2019 19:04		 Bakanlıktan 'İzmir ödeneği' açıklaması
22 Şubat 2019 18:09
Mevlüt Çavuşoğlu: Çiftçi olmadan, Türkiye olmaz
22 Şubat 2019 17:44		 İYİ Parti'li Filiz TBMM Başkan Adayı oldu
22 Şubat 2019 17:22
Erdoğan: Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor
22 Şubat 2019 17:17		 Bakan Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz
22 Şubat 2019 15:48
HDP, 49 ilde aday göstermedi
22 Şubat 2019 15:39		 HDP'nin adaylarından 24'ü terör şüphelisi
22 Şubat 2019 15:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'nin meclis başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun resmini gösterdiği kadın şikayetçi oldu
Uludağ Üniversitesi'ndeki hülle atamalar Sayıştay raporuna girdi
Arınç: Affetmeyeceğim tek şey parti kurmaları olur
Poşete depozito geliyor
Optimar: İstanbul'da Cumhur, Ankara'da Millet İttifakı önde
2018-2 ALES sonuçlarına göre en başarılı üniversiteler!
'Öğretmen, oğlumu sınıfta istemiyor'
KHK ile ihraç edilenlere destek eylemlerine 'beraat' kararı
Kocamaz için adaylıktan çekilen DP'li: Önemli olan vatana hizmettir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Slendergray 1
ümit 1
yumuşak yumuşak 2
komik 2
Milliyetçi hareket partisi MHP 8
evdeki tüm tamirat işlerini yapabilen insan 3
Göbeklitepe 2
bu üyenin profil sayfasına git 3
bize her yer trabzon 2
rick and morty 1
SON İLANLAR
Kayseri İncesu SYDV Personel Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alacak
Vakıflar Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Troas Bölgesi Belediyeler Katı Atık Yönetimi Geçici İşçi Alım İlanı
Gölhisar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bursa Keles Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam