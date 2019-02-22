Şahinler suç örgütüne operasyonda flaş gelişme: 22 tutuklama

Kamuoyunda Şahinler olarak bilinen suç örgütüne üyelerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheliden 27'si geçtiğimiz günlerde emniyetteki işlemleri ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmişti.

Şüphelilerden 27'si başsavcılıkça sorguları ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklama talepli sevk yazısında tüm şüpheliler ilgili önemli bilgiler yer aldı.

Sevk yazısında, Şahinler olarak bilinen silahlı suç örgütünün başında Sedat Şahin'in olduğu, yönetici kadrosunda ise Mehmet Şahin, Serkan Şahin, Mustafa Tuna Gülümsel, Aziz Korhan Sarıbıyık, Bahadır Şahin ve Emrah Topal'ın bulunduğu kaydedildi.

SİM KART DETAYI

Yazıda, şüphelilerden Serkan Şahin'in Sedat Şahin'in tutuklu olduğu dönemden sonra oğlu olması nedeniyle örgütün lideri konumunda olduğu belirtildi. Serkan Şahin'in şüphelilerden Aziz Korhan Sarıbıyık ile birlikte İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ofisten örgütü yönetmeye başladığı ifade edildi. Serkan Şahin'in ayrıca Sedat Şahin'in yattığı cezaevine girerken sim kart ile yakalandığı kaydedildi.

Aziz Korhan Sarıbıyık ile ilgili ise, şüphelinin silahlı şahıslarca korunduğu, Serkan Şahin ile örgütü yönettiği ve bir kişinin yağmalanması gibi olaylarda azmettirici olduğu ileri sürüldü.

"LİDERLEŞTİRİLDİ"

Sevk yazısında, yöneticilerden Mustafa Tuna Gülümsel'in Sedat Şahin tutuklanması ardından ön plana çıktığı, silahla bir kişinin vurulması olayının tasarlayıcısı olduğu, kullanımında olduğu aracın öncülüğünü yapan araca sahte resmi araç giriş kartı ile siren ve çakar taktırdığı ifade edildi. Yazıda, Gülümsel'e ait silahları sürekli diğer örgüt üyelerinin sahiplendiği, şüphelinin örgüt içerisinde çok saygı duyulan ve liderleştirilen biri olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Şüpheli Mehmet Şahin'in Sedat Şahin'in en güvenilir adamlarından biri olduğu, Şahin cezaevindeyken örgüte gelen arabuluculuk işlerini yönettiği ifade edildi. Yazıda, şüphelilerden Emrah Topal'ın örgüte finans sağladığı, Ali Özeroğlu'nun örgütün Samsun ve İstanbul bağlantısı olduğu ileri sürüldü.

Yazıda; Serkan Durna'nın Gülümsel'e bağlı faaliyette bulunduğu belirtilirken ayrıca diğer şüphelilerle ilgili de örgüt içerisinde yer aldıkları, konumları ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler yer aldı.

22 TUTUKLAMA

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği dosya üzerinde yaptığı değerlendirme sonucu şüphelilerden 22'sini tutuklayarak cezaevine gönderdi. Tutuklanan şüpheliler şu şekilde; Volkan Aykaç, Ahmet Yalçınkaya, Ali Şimşek , Enver Kurt, İbrahim Mert, Onur Aktaş, Ozan Akçan, Adnan Demirci, Celil Ak, Doğukan Çalışkan, Ednan Altun, Emirhan Karademir, Erdem Şen, Uğur Vergili, Yusuf Gültekin, Akif Arıcı, Ali Özeroğlu, Aziz Korhan Sarıbıyık, Emrah Topal, Mehmet Şahin, Mustafa Tuna Gülümsel Ve Serkan Durna...

OĞLU SERBEST

Ayrıca Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin'in de aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.