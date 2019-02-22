MSB'den şehit asker için başsağlığı mesajı
|22 Şubat 2019 18:50
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı tarafından (MSB), Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında 20 Şubat'ta meydana gelen kazada yaralanıp tedavisi devam eden askerin şehit olduğu, 3 askerin tedavilerinin ise halen bulundukları hastanede devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'a kar uyarısı
22 Şubat 2019 19:18
|Depremin vurduğu Ayvacık'ta hayat normale dönüyor
22 Şubat 2019 16:47
|Balıkçıların hamsi avından umudu kalmadı
22 Şubat 2019 15:50
|Alanya'da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu
22 Şubat 2019 15:37
|'Bekçiler, suçluların korkulu rüyası oldu'
22 Şubat 2019 15:05
|Muhtar adayından pastalı kampanya
22 Şubat 2019 14:52
|Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
22 Şubat 2019 14:47
|Bakan Dönmez'den 'Göbeklitepe' vurgusu
22 Şubat 2019 14:26
|Kangal'ın Güneydoğulu rakibi Kurtboğan fiyatıyla dudak uçuklattı
22 Şubat 2019 14:23
|İstanbullullar dikkat! Meteoroloji hafta sonu için uyardı
22 Şubat 2019 13:54