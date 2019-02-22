1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşini öldüren kadın 'kazanılmış hak'ile cezadan kurtuldu

Mahkeme, şiddet uygulayan eşini öldürden kadın için "kazanılmış hak dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi
 22 Şubat 2019 19:00
Yazdır
Eşini öldüren kadın 'kazanılmış hak'ile cezadan kurtuldu

Eskişehir'de kendisini dövdüğünü öne sürdüğü eşini öldüren ve 2011'de yargılandığı davada beraat alan kadın, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davada 15 yıl hapse mahkum edildi. Ancak mahkeme heyeti, "kazanılmış hak dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuksuz sanık Zarife Demircan (52) ve maktul Yaşar Demircan'ın yakınları katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, sanığı, "kasten öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında, "kazanılmış hak dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi.

Eskişehir'in Alpu ilçesi Karakamış Köyü'nde, Nisan 2011'de iki çocuk annesi Zarife Demircan, eşi Yaşar Demircan'ı eşarbıyla boğarak öldürmüş, gözaltına alınan sanık çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Yargılandığı davada "meşru müdafaa" gerekçesiyle beraat eden sanık hakkındaki karar, Yargıtay tarafından bozulmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zeytinburnu'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği patlama davasında karar
21 Şubat 2019 18:15		 Ezhel'e 'uyuşturucuya özendirmek'ten ikinci kez beraat
21 Şubat 2019 14:47
İçişleri Bakanlığı işkence edilen köylülere tazminat ödeyecek
17 Şubat 2019 11:16		 Öğretmenin kanser tedavisindeki yargı zaferi
15 Şubat 2019 11:29
YYÜ'ye tıbbi cihaz alımında usulsüzlük tespit edilmedi
14 Şubat 2019 13:22		 Ekosisteme zarar veren otel için hapis cezası
13 Şubat 2019 15:52
İmzacı akademisyene şehit taziyesine katılma yükümlülüğü
12 Şubat 2019 17:30		 Baldızını öldürdüğü iddia edilen enişteye müebbet hapis
11 Şubat 2019 17:28
'Seri katil' Hamdi Kayapınar'ın cezası belli oldu
11 Şubat 2019 13:15		 Bodrum'daki iş adamı cinayetinde sanıklardan 4'üne hapis cezası
08 Şubat 2019 20:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'nin meclis başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun resmini gösterdiği kadın şikayetçi oldu
Uludağ Üniversitesi'ndeki hülle atamalar Sayıştay raporuna girdi
Arınç: Affetmeyeceğim tek şey parti kurmaları olur
Poşete depozito geliyor
Optimar: İstanbul'da Cumhur, Ankara'da Millet İttifakı önde
2018-2 ALES sonuçlarına göre en başarılı üniversiteler!
'Öğretmen, oğlumu sınıfta istemiyor'
KHK ile ihraç edilenlere destek eylemlerine 'beraat' kararı
Kocamaz için adaylıktan çekilen DP'li: Önemli olan vatana hizmettir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Milliyetçi hareket partisi MHP 8
fiyat almak 3
iddaa 1
evdeki tamirat işini yapamayan insan 4
bir şarkıda takılıp kalmak 2
evdeki tüm tamirat işlerini yapabilen insan 3
kruvasan 5
istanbul 4
bacaklarını kocaman açıp kaidesini de yayarak oturanlar 5
ankara 8
SON İLANLAR
Kayseri İncesu SYDV Personel Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alacak
Vakıflar Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Troas Bölgesi Belediyeler Katı Atık Yönetimi Geçici İşçi Alım İlanı
Gölhisar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bursa Keles Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam