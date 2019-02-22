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Ömer Çelik: CHP memleketimizin meselelerine bakacak hale gelemedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP hala iç kavgalarını bitirip de memleketimizin, insanımızın meselelerine bakacak hale gelemedi
 22 Şubat 2019 19:04
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Ömer Çelik: CHP memleketimizin meselelerine bakacak hale gelemedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP hala iç kavgalarını bitirip de memleketimizin, insanımızın meselelerine bakacak hale gelemedi." dedi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çelik, AK Parti Yüreğir Belediye Başkanı Adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in seçim bürosunu ziyaret etti.

Ömer Çelik, burada yaptığı konuşmada, Kocaispir'in 31 Mart akşamı bayrak yarışını devralacağını belirtti.

Partililerden vatandaşlarla buluşmalarını isteyen Çelik, şöyle devam etti:

"Bütün vatandaşlarımızla kucaklaşın. Onların dertleriyle dertlenin. Sokak sokak, mahalle mahalle geziyoruz. Her birimizin sahada olması, mahalle mahalle gezmesi çok önemlidir. Görüyorsunuz, Cumhurbaşkanımız ne kadar zamandır sahalarda ve ne kadar zamandır dinamik bir kampanya yürütüyor. CHP hala iç kavgalarını bitirip de memleketimizin, insanımızın meselelerine bakacak hale gelemedi."

Ömer Çelik, daha sonra Seyhan İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek, belediye meclis üyesi adaylarıyla bir araya geldi.

Ardından kendisini davet eden bir çorbacıya giden Çelik, işletme sahipleri, çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet etti.
Anadolu Ajansı
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