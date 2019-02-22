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Komiser Yardımcılığı'na Geçiş Sınavı'nda 18 tutuklama

2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 44 kişiden 18'i tutuklandı
 22 Şubat 2019 19:25
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Komiser Yardımcılığı'na Geçiş Sınavı'nda 18 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 45 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 6'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Örgüte ilişkin bildiklerini anlatan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi. 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, 12 Şubat'ta, 76 ilde 1112 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 44 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Zanlılardan cezaevinde bulunan 7'si hakkında işlem yapılmamış, diğerleri gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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