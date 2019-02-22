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Kırmızı ışıkta bekleyen araca ateş: 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kırmızı ışıkta bekleyen araca açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
 22 Şubat 2019 19:55
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Kırmızı ışıkta bekleyen araca ateş: 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de husumetli olduğu ailenin fertleri ile kırmızı ışıkta karşılaşan 2 kişi, yanlarında bulunan silahla araçlarına ateş açtı. Araçtaki Ömer Sincar (35) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaçmaya çalışan saldırganlardan biri, kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş sonucu yaralanarak yakalandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Aktaş ailesinden 2 kişi, husumetli olduğu Sincar ailesinin fertlerinin hafif ticari araç içinde kırmızı ışıkta beklediğini gördü. 2 kişi, yanlarında bulunan silahla araca ateş açtı.

Saldırıda araçta bulunan Ömer Sincar hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Olay yerine yakın olan polis, silah seslerini duyunca bölgeye geldi. Ekipler saldırganların kaçtığını görünce kovalamaca başladı.

Kovalamaca sırasında saldırganlardan biri polis tarafından vurularak yaralandı. Yakalanan yaralı saldırgan ve Sincar ailesindeki 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri diğer saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı
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