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Ergani'de minibüs devrildi: 21 yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı
|22 Şubat 2019 19:52
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Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Seyit Melik Sitesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra minibüste bulunan 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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