ÜAK'tan görevde yükselme yazılı sınav açıklaması
|22 Şubat 2019 20:01
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 2019 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği merkezi yazılı sınavına ilişkin duyuru yayımladı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ
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