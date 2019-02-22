1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memur-Sen, sözleşmeli çalışanlara ilişkin çalıştay düzenledi

Memur-Sen, kamuda sözleşmeli görev yapan personellerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin çalıştay düzenledi
 22 Şubat 2019 20:16
Yazdır
Memur-Sen, sözleşmeli çalışanlara ilişkin çalıştay düzenledi

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından, kamuda sözleşmeli pozisyonda görev yapan personelin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin 22-23 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen çalıştay kapsamında Tarım ve Ormancılık Hizmet kolunun yetkili sendikası Toç Bir-Sen, Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatları ile Bakanlığa Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda görev yapan sözleşmeli personelin ve söz konusu kurumların Personel İşlerinden sorumlu kurum amirlerinin katılımı ile "Hizmet Kolu Hazırlık Çalıştayı" düzenlendi

İki aşamalı olarak gerçekleştirilen hizmet kolu çalıştayıında öncelikle, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları, TKDK, TMO, TİGEM, ESK, OGM ve DKMP Genel Müdürlüklerinde sözleşmeli pozisyonda çalışan personel ile Toç Bir-Sen merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toç Bir-Sen, gerek KİK metinlerinde gerek KPDK toplantılarında gerekse Toplu sözleşme masalarında defaten dile getirilen ve kazanıma dönüştürmek için mücadele edilen, sözleşmeli personelin sorunlarını bir kez daha dinlendi

Daha sonra, PERGEM, TKDK, TMO, TİGEM, ESK, OGM ve DKMP Genel Müdürlüklerinin Personel İşlerinden sorumlu kurum amirleri ile birlikte Toç Bir-Sen'in hizmet koluna ilişkin hazırlık çalıştayı gerçekleştirildi

Hizmet kolunda ;

657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine Tabi Sözleşmeli Personelin Sorunları

657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesine Göre İstihdam Edilirken 4/B Maddesine Tabi Olan Sözleşmeli Personelin Sorunları

399 Sayılı KHK ya Tabi Sözleşmeli Personelin Sorunları

4' Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Tabi Sözleşmeli Personelin Sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin oluşturulan raporu, Memur-Sen Konfederasyonu tarafından 23 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen Çalıştayda Memur-Sen raporuna eklenmek üzere hazırlandı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eğitim Bir Sen'de yönetim güven tazeledi
17 Şubat 2019 23:22		 Sivil memurlardan 'özlük hakları iyileştirilsin' talebi
16 Şubat 2019 17:13
Ali Yalçın: 3600 ek gösterge maaşlara yansıtılmalı
16 Şubat 2019 16:23		 'İşçiler MSB personeli olsun'
16 Şubat 2019 16:06
Alim birliklerinden 'okullarda yoga' açıklaması
14 Şubat 2019 21:33		 Şiddet gören sağlık çalışanları, dernekleşti
13 Şubat 2019 20:23
Taşeron işçiler için Toplu İş Sözleşmesi talebi
11 Şubat 2019 23:10		 'Süresiz nafakaya adil düzenleme' talebi
10 Şubat 2019 16:20
'Sözleşmelilere kadro artık ötelenmemelidir'
09 Şubat 2019 22:28		 Türk Eğitim-Sen: Sözleşmeli öğretmenlerin aileleri birleştirilsin
09 Şubat 2019 13:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'nin meclis başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun resmini gösterdiği kadın şikayetçi oldu
Uludağ Üniversitesi'ndeki hülle atamalar Sayıştay raporuna girdi
Arınç: Affetmeyeceğim tek şey parti kurmaları olur
Poşete depozito geliyor
2018-2 ALES sonuçlarına göre en başarılı üniversiteler!
Optimar: İstanbul'da Cumhur, Ankara'da Millet İttifakı önde
KHK ile ihraç edilenlere destek eylemlerine 'beraat' kararı
'Öğretmen, oğlumu sınıfta istemiyor'
Kocamaz için adaylıktan çekilen DP'li: Önemli olan vatana hizmettir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yuvasından çıkan priz 6
başarısızlık sonrasında toplantı yapmak 4
sözlükteki sniper 3
evdeki tüm tamirat işlerini yapabilen insan 3
rick and morty 1
saat takmamak 1
yellenmek 4
elektrik faturası 2
instagram 1
kadın gibi kadın 7
SON İLANLAR
Kayseri İncesu SYDV Personel Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alacak
Vakıflar Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Troas Bölgesi Belediyeler Katı Atık Yönetimi Geçici İşçi Alım İlanı
Gölhisar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bursa Keles Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam