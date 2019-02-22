Memur-Sen, sözleşmeli çalışanlara ilişkin çalıştay düzenledi
|22 Şubat 2019 20:16
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Memur-Sen Konfederasyonu tarafından, kamuda sözleşmeli pozisyonda görev yapan personelin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin 22-23 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen çalıştay kapsamında Tarım ve Ormancılık Hizmet kolunun yetkili sendikası Toç Bir-Sen, Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatları ile Bakanlığa Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda görev yapan sözleşmeli personelin ve söz konusu kurumların Personel İşlerinden sorumlu kurum amirlerinin katılımı ile "Hizmet Kolu Hazırlık Çalıştayı" düzenlendi
İki aşamalı olarak gerçekleştirilen hizmet kolu çalıştayıında öncelikle, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları, TKDK, TMO, TİGEM, ESK, OGM ve DKMP Genel Müdürlüklerinde sözleşmeli pozisyonda çalışan personel ile Toç Bir-Sen merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toç Bir-Sen, gerek KİK metinlerinde gerek KPDK toplantılarında gerekse Toplu sözleşme masalarında defaten dile getirilen ve kazanıma dönüştürmek için mücadele edilen, sözleşmeli personelin sorunlarını bir kez daha dinlendi
Daha sonra, PERGEM, TKDK, TMO, TİGEM, ESK, OGM ve DKMP Genel Müdürlüklerinin Personel İşlerinden sorumlu kurum amirleri ile birlikte Toç Bir-Sen'in hizmet koluna ilişkin hazırlık çalıştayı gerçekleştirildi
Hizmet kolunda ;
657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine Tabi Sözleşmeli Personelin Sorunları
657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesine Göre İstihdam Edilirken 4/B Maddesine Tabi Olan Sözleşmeli Personelin Sorunları
399 Sayılı KHK ya Tabi Sözleşmeli Personelin Sorunları
4' Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Tabi Sözleşmeli Personelin Sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin oluşturulan raporu, Memur-Sen Konfederasyonu tarafından 23 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen Çalıştayda Memur-Sen raporuna eklenmek üzere hazırlandı
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