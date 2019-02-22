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Başkent 'Kahvaltı Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Yöresel lezzetlerin yer aldığı "Kahvaltı Festivali" 21 Şubat itibariyle kapılarını başkentlilere açtı
 22 Şubat 2019 20:21
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Başkent 'Kahvaltı Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Yöresel lezzetlerin yer aldığı "Kahvaltı Festivali" 21 Şubat itibariyle kapılarını Başkentlilere açtı. Birçok kurum ve kuruluşun yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kahvaltı Festivali'nde, Başkentliler özellikle Ankara Halk Ekmek ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'de ilk kez Ankara'da düzenlenen festivalin açılışını Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, Zirve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybıha ve TÜRSAB İkinci Başkanı Hasan Erdem birlikte yaptı.

Dünyanın sayılı marka değerleri arasında yer alan Türk kahvaltısının, kültürel değerlerini yansıtmak amacıyla düzenlenen festivale, konuk ülke sıfatıyla Ukrayna da katılıyor.

Başkentlilerin halk ekmek ürünlerini sofralarından eksik etmediğini belirten Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, "Anadolu'dan Dünyaya Kahvaltı Festivali yapıyoruz. Halk Ekmek olarak festivale destek olmak için buradayız. Satış mağazası modelimizi buraya da taşıdık. Ziyaretçiler taze, sıcak ve hijyenik olarak üretilen ürünlerimizi tadıp, alışveriş yapma imkanı buluyor.

Festivalin en önemli özelliği ise yerel ham madde ile yapılan ürünlerin tanıtılması ve satışa sunulması. Ankaralılar halk ekmek ürünlerini yakından takip ediyorlar ve severek tüketiyorlar. Buradaki standımıza misafirlerimizin yoğun ilgi göstermesi bizi çok mutlu ediyor" dedi.

81 ilden katılımın gerçekleştiği ve 24 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek festivalde, yöresel Ankara lezzetlerini tanıtmayı da amaçladıklarını belirten Sarıduman, glutensiz simit üretimi çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Festivalde Halk Ekmek standını ziyaret eden ve uzun yıllardır Halk Ekmek ürünlerini severek tükettiğini belirten Türkan Koğucu, "Halk Ekmeğin tüm ürünlerinden çok memnunum. Sağlıklı ve fiyatının uygun olması bize güven veriyor. Kahvaltı Festivali'nde de Halk Ekmeği görmek bizi sevindirdi. Gözlemlediğim kadarıyla ziyaretçiler Halk Ekmek ürünlerini tatmadan geçmiyor" diye konuştu.

Tolgahan Kurban ise, "Halk Ekmek ürünlerini lezzetli ve güvenilir buluyorum. Fiyatı da piyasaya göre uygun. Halk Ekmek konseptini günden güne geliştiriyor. Simitten böreğe, cipsten kurabiyeye kadar çeşitli ürünler alabiliyoruz. Özellikle de böreğini çok seviyorum. Halk Ekmeği bu noktaya taşıyan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Halk Ekmek'in güler yüzlü personeli ve hizmetinden son derece memnun olduklarını vurgulayan Beytullah Yıldırım ise, "Ürün çeşitliliği, hijyenik koşulları ve uygun fiyatından dolayı sürekli halk ekmek ürünlerini tercih ediyorum. Yabancı ziyaretçiler de Halk Ekmek standından gelen mis gibi kokular nedeniyle buraya akın ediyor. Belediyemizin hijyenik şartları ve kalite standartlarından ödün vermeden çalışmasını değerli buluyorum. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı
İhlas Haber Ajansı
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