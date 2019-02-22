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AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri uzatıldı

Anadolu Üniversitesi, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığını duyurdu
 22 Şubat 2019 20:27
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AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri uzatıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri uzatıldı.

Öğrenciler 24 Şubat 2019 Pazar günü saat 23.59'a kadar kayıt yenileyebilirler.

Ders seçim işlemini yapan öğrenciler, kayıt yenileme ücretlerini internet üzerinden kredi kartı ile ya da Ziraat Bankası ATM'lerinden ödeyebilirler.

Öğrenciler bankaya ve AÖF bürosuna gitmeden bütün işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapabilirler.
Memurlar.Net
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