İhtiyaç kredilerinde vade 60 aya çıkacak
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak." dedi
|22 Şubat 2019 20:37
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BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz." dedi.
BDDK Başkanı Akben şunları söyledi:
"İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak. Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek. Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak."
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