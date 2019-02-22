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İstanbul Havalimanı'na ulaşım seferleri arttırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ'ye ait HAVAİST, İstanbul Havalimanına 5 ayrı hatla günlük 140 sefer düzenleyecek
 22 Şubat 2019 20:52
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İstanbul Havalimanı'na ulaşım seferleri arttırıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, HAVAİST'in seferleri, İstanbul Havalimanındaki yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak arttırıldı.

HAVAİST'te, 30 otobüsle 5 farklı hattan İstanbul Havalimanı'na yapılan günlük seferler arttırılarak, ek seferlerle 140'a çıkarıldı. Buna bağlı olarak otobüs hareket saatlerinde de güncellemeye gidildi.

Hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 21 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 21 lokasyon, metro, metrobüs, otobüs, minibüs, otogarlar ve deniz ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.

Buna göre; Taksim-Beşiktaş-Yeni Havalimanı (İST-19), Yenikapı-Bakırköy-Yeni Havalimanı (İST-1), Kozyatağı Metro-Yeni Havalimanı (İST-7), TÜYAP-Bahçeşehir-Yeni Havalimanı (İST-2), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı hatlarının sefer saatleri yeniden düzenlendi.

Uygulama kapsamında, ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek.

HAVAİST İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler sadece İstanbulkart üzerinden yapılıyor.
Anadolu Ajansı
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