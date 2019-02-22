1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çavuşoğlu'dan Alanya'da MHP seçim merkezine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde MHP İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
 22 Şubat 2019 21:26
Yazdır
Çavuşoğlu'dan Alanya'da MHP seçim merkezine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde MHP İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim ofisi açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ardından Alanya ilçesine geçti. İlk olarak bir taksi durağındaki esnafları ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra MHP Alanya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve partililerle sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, seçim çalışmaları hakkında bilgiler alarak başarılar diledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum: Depremle ilgili dönüşümde kararlıyız
22 Şubat 2019 22:30		 İsmet Yıldırım: CHP'li adaylar bile gönül belediyeciliği meselesini ondan aldılar
22 Şubat 2019 22:18
Binali Yıldırım Sultanbeylilerin tapu sevincine ortak oldu
22 Şubat 2019 22:16		 Kaymakam Sarılı: Velimeşe OSB'yi yeşil bölge yapmaya kararlıyız
22 Şubat 2019 21:53
Soylu: Polisime taciz iftirası atıyorlar
22 Şubat 2019 21:27		 Cumhur İttifakı adayının adaylığı düşürüldü
22 Şubat 2019 20:55
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri
22 Şubat 2019 20:40		 Bakan Soylu: Dağlarda 700 terörist kaldı
22 Şubat 2019 19:50
Yavaş, Siteler esnafıyla buluştu
22 Şubat 2019 19:45		 HDP'li Pekgözegü Meclis Başkanı adayı oldu
22 Şubat 2019 19:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'nin meclis başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun resmini gösterdiği kadın şikayetçi oldu
Uludağ Üniversitesi'ndeki hülle atamalar Sayıştay raporuna girdi
Arınç: Affetmeyeceğim tek şey parti kurmaları olur
Poşete depozito geliyor
2018-2 ALES sonuçlarına göre en başarılı üniversiteler!
Optimar: İstanbul'da Cumhur, Ankara'da Millet İttifakı önde
KHK ile ihraç edilenlere destek eylemlerine 'beraat' kararı
'Öğretmen, oğlumu sınıfta istemiyor'
Kocamaz için adaylıktan çekilen DP'li: Önemli olan vatana hizmettir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bize her yer trabzon 2
evdeki tüm tamirat işlerini yapabilen insan 3
bir şarkıda takılıp kalmak 3
saat takmamak 1
rick and morty 1
twitter 2
saç ektirme 3
saat takmak 6
allah'a göre zaman sorunsalı 1
kendi kararlarını alabilmek maliyetli bir şeydir 1
SON İLANLAR
Kayseri İncesu SYDV Personel Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alacak
Vakıflar Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Aksaray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Troas Bölgesi Belediyeler Katı Atık Yönetimi Geçici İşçi Alım İlanı
Gölhisar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bursa Keles Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam