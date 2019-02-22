Çavuşoğlu'dan Alanya'da MHP seçim merkezine ziyaret
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde MHP İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
|22 Şubat 2019 21:26
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde MHP İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim ofisi açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ardından Alanya ilçesine geçti. İlk olarak bir taksi durağındaki esnafları ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra MHP Alanya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve partililerle sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, seçim çalışmaları hakkında bilgiler alarak başarılar diledi.
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