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Soylu: Polisime taciz iftirası atıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise taciz iftirası atıldığını söyleyerek, "Bu iftiralarla güya bizi susturup, yerel seçim kotarmaya çalışıyorlar. Çünkü projeleri yok, belediyecilikleri yok, PKK ile ittifaklarını saklayacak bir şeyleri yok" dedi.
 22 Şubat 2019 21:27
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Soylu: Polisime taciz iftirası atıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise taciz iftirası atıldığını söyleyerek, "Bu iftiralarla güya bizi susturup, yerel seçim kotarmaya çalışıyorlar. Çünkü projeleri yok, belediyecilikleri yok, PKK ile ittifaklarını saklayacak bir şeyleri yok" dedi.

Yozgat'ta muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişiminin tesadüf olmadığını belirterek, "Türkiye son 6-7 yıldır çok farklı bir kaos planıyla uğraşmaktadır. Türkiye'nin eskisi gibi olmadığını, yatırım yaptığını, ülkenin öz güveninin yerine geldiğini, kalkındığını fark edenler, çok başka bir hesabın içine girmişlerdir. Ve bunun ilk fitili ne zaman ateşlendi biliyor musunuz? Türkiye IMF ile bağını kopardığı zaman. Dikkat edin her şey aslında o zaman başlamıştır. Hala da bugün en küçük bir meselede o zihniyetin borazanları, ajanları, faiz lobisinin adamları, 'acaba yeniden IMF gelir mi' diye birtakım hezeyanlar ortaya koyuyorlar. Bunlar tesadüf değildir. Türkiye'nin yüz milyar dolarlık yatırım paketi açıklamasının ardından 8 tane ağacı bahane edip insanları sokağa dökmeleri tesadüf değildir. 17-25 Aralık tesadüf değildir. 7 Haziran sonrası birdenbire tırmandırılan terör hadiseleri, her gün onlarca şehit haberinin gelmesi tesadüf değildir. 15 Temmuz tesadüf değildir. 15 Temmuz'a utanmadan sıkılmadan tiyatro demeleri tesadüf değildir. Çukur eylemleri, barikatlar tesadüf değildir. PKK'nın yönettiği belediyeleri çekip ellerinden alınca bizim kahraman güvenlik güçlerimiz terörle mücadelede FETÖ'sünü, PKK'sını, DEAŞ'ını, DHKP-C'sini de karşısına alıp bozuk para gibi harcamaya başlayınca birilerinin homurdanması, yerli malı İHA'larımıza dil uzatması, 'terörist de olsa niye vuruyorsun' demesi tesadüf değildir. Biz kimin ne dediğini unutmadık" dedi.

"Polisime taciz iftirası atıyorlar"

Soylu, polis memuru hakkında ileri sürülen taciz iddialarının iftira olduğunu söyleyerek, "Birkaç gündür benim görevini yapan polisime taciz iftirası atıyorlar. Bu iftiralarla güya bizi susturup, yerel seçim kotarmaya çalışıyorlar. Çünkü projeleri yok, belediyecilikleri yok, PKK ile ittifaklarını saklayacak bir şeyleri yok. Demişler ki 'görüntüleri izleyince kanım dondu.' Kanın dondu öyle mi? Bu nasıl kandır ki PKK'lı terörist kaçırdığı 13 yaşındaki erkek çocuğa tecavüz edince donmuyor da, üç tane DHKP-C'liye müdahale eden polis görüntüsüyle donuyor. Elimizde teslim olan çocukların ifadeleri var. 13 yaşında erkek çocuk, mağarada yaşça büyük teröristlerce tecavüze uğruyor, konuşmasın diye de infazla tehdit ediliyor. Hatta aynı muamele başına gelen bir başka çocuk örgütün sözde hapishanesine tıkılıyor. Onların yaptıkları taciz tecavüz olmuyor, güya milletvekilisin, iki kelime ağzını açıp laf edemiyorsun, bunlara kanın donmuyor, o tecavüzcü teröristin cenazesine gidip saf tutarken kanın donmuyor, Necmettin öğretmen şehit edilince kanın donmuyor, Aybüke öğretmen şehit edilince kanın donmuyor, yatağında uyuyan polisimin kafasına uykusunda kurşun sıkarlarken kanın donmuyor, havaalanı inşaatında çalışan işçi şehit edilirken kanın donmuyor ama benim polisim iki tane DHKP-C'li eylemcilere müdahale edince, onları yaka paça ekip otosuna bindirince ne hikmetse kanın donuyor öyle mi?" şeklinde konuştu.

"Celladına aşık olmuşlar da bu ittifaktadır"

Celladına aşık olanların Millet İttifakı içerisinde olduğunu ifade eden Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kıymetli konuklar, değerli dostlar bu seçimin alelade bir seçim olmadığı, bu yaşadıklarımızdan ve bugün karşımızdaki cephenin karakterinden bellidir. Bu seçim hukuki, elbette ki bir yerel seçimdir. Ancak zarfa değil mazrufa bakmak lazım. Eğer bu seçim sadece bir yerel seçim olsaydı, karşımızda böyle bir ittifak kurulmazdı. Bugün kurulmuş olan şer ittifakı, net şekilde PKK'nın yönetiminde, desteğinde ve organizasyonunda kurulmuş bir ittifaktır. HDP'den oy isteyenler bu ittifaktadır, HDP için oy isteyenler bu ittifaktadır, HDP'ye listelerinde yer verenler bu ittifaktadır, PKK'ya tek laf etmeyenler bu ittifaktadır, çukur eylemlerine destek olanlar bu ittifaktadır, FETÖ, bütün unsurlarıyla beraber bu ittifaktadır, valla bir de hiç kusura bakmasınlar yollarını şaşırmışlar, celladına aşık olmuşlar bu ittifaktadır."
İhlas Haber Ajansı
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