Pakdemirli: Üretici ne diyorsa o olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mutlaka ve mutlaka üreticinin derdini dinlemekle mükellefiz. Üretici ne diyorsa o olacak. Biz üreticinin emrinde olacağız." dedi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir beyaz et işleme tesisini ziyaret eden Pakdemirli, daha sonra Kemalpaşa Ziraat Odasına geçti. Oda Başkanı Bülent Oray'dan ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi alan Pakdemirli, daha sonra Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı'na katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarım sektörünün içinden geldiğini, çiftçinin ve üreticinin bütün sıkıntılarını bildiğini belirterek, "Eldeki imkanlarla sizlere en iyi şekilde hizmet etmek için yollardayız, çalışıyoruz." diye konuştu.

Başkanlık sistemiyle tarım ve ormanın bir araya geldiğini anımsatan Pakdemirli, böylece toprak ile suyun buluştuğunu dile getirdi.

Gece gündüz çalışmaktan erinmeyeceğine söz veren Pakdemirli, "Tarım, yarın bugünkünden çok daha önemli olacak. Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lideri olacak. Tarım, bir teknoloji ve savunma sanayisi kadar önemli." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin gayrisafi tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada da yedinci sırada yer aldığını vurgulayan Pakdemirli, bunun, üreticilerin ve çiftçilerin başarısı olduğunu anlattı. Pakdemirli, süt sığırı varlığında Avrupa'da ilk sırada yer alan Türkiye'nin, büyükbaş hayvan varlığında da birinci olduğunu söyledi.

Süt üretimi yapan üreticileri mümkün olduğunca rahatlatmaya çalıştıklarını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Süt desteğini 10 kuruştan 25 kuruşa çıkardık. Tarım sektörü dövizin artışından en çok etkilenen sektör. Döviz artınca bütün girdi maliyetlerimiz de artıyor. Artar artmaz da bu zamları indirmeye gayret gösterdik. Gübrede geçen seneye göre yüzde 50-60 artış var. Yemde yaklaşık yüzde 40 artış var. Devlet olarak da 2002'de 1,9 milyar lira destek dağıtılmış. Şu anda 16,1 milyar lira destek dağıtıyoruz. Türkiye'de ciddi bir üretim artışı yakalamışız."

Yaklaşık 25 yıl sonra Türkiye'nin gıda ihtiyacının yüzde 50 daha fazla olacağını vurgulayan Pakdemirli, "Mutlaka ve mutlaka üreticinin derdini dinlemekle mükellefiz. Üretici ne diyorsa o olacak. Biz üreticinin emrinde olacağız." diye konuştu.

- "Üreticilerin cebine yılda 10 milyon liradan fazla gelir girecek"

Ette zaman zaman ithalat yapıldığına işaret eden Pakdemirli, "Tavukta 400 milyon dolar ihracat, balıkta da 1 milyar dolar ihracatımız var. Besicilikle ilgili tedbirleri aldık. İnşallah 2022 itibarıyla Türkiye tekrar ette de ihracat yapan bir ülke haline gelecek." dedi.

Türkiye'nin tohum üretiminin 1 milyon 50 bin tona çıktığını anımsatan Pakdemirli, tarladaki tohumun yeterliliğinin de yüzde 70'lere ulaştığını vurguladı.

Orman ve tarım alanlarının birlikte planlanması gerektiğini belirten Pakdemirli, "Ormanları da köylümüz yeterince kullanamıyordu. Ormanın içindeki tarım ve hayvancılığı bizim tekrar konuşup birlikte koruma dengesiyle ormanlarımızı da vatandaşımızın kullanımına ve hizmetine daha fazla açmamız gerekiyor." görüşünü dile getirdi.

Pakdemirli, Kemalpaşa ilçesinde yapımı devam eden Yiğitler Barajı'yla ilgili de "Ödeme ve ödenek açısından ne gerekiyorsa yapacağız. Yiğitler Barajı'nı en kısa zamanda bitirmenin yolunu bulacağız." açıklamasında bulundu.

Yiğitler Barajı tamamlandığında ilçede 12 bin 600 dekar tarım alanının, yağmurlama ve damla sulama sistemiyle sulanacağına işaret eden Pakdemirli, böylece ilçedeki üreticilerin cebine yılda 10 milyon lira daha fazla gelir gireceğinin altını çizdi. Pakdemirli, yakın süreçte de yeraltı barajlarının yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üreticiler konusunda çok hassas olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Ocak ayında 2,3 milyar lira destek ödemelerini yaptık. Mart ayında da ödemelerimiz olacak." ifadesini kullandı.

İlçeye yönelik projelerden bahseden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağyurdu Mahallesi'nde bulanan 5 bin metrekarelik alanda günlük kiraz alım ve işleme tesisi hayırlı olsun. Tüm Kemalpaşa'nın ihtiyacını karşılayacak meyve işleme, kurutma, paketleme tesisi hayırlı uğurlu olsun. Kemalpaşa Atatürk Mahallesi'nin üst tarafında bulunan 120 hektarlık alanda mesire yeri tesis ederek belediyeye tahsis edeceğiz. İlçedeki 4 köyde 300 dekar alanda, ceviz, fıstık çamı, delice gibi 10 bin fidan dikerek, 3 yıl süreyle bakımını biz üstleneceğiz. Daha sonra 49 yıllığına köylümüze ücretsiz olarak tahsis edeceğiz."

Kemalpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu da Türkiye'nin en çok yatırım yapan belediyelerinden biri olduklarını dile getirdi.

İlçede gerçekleştirdiği faaliyetlerden bahseden Uğurlu, Kemalpaşa'ya 300 bin metrekarenin üzerinde yeşil alan kazandırdıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, Sevgi Yolu'ndaki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Pakdemirli'ye ziyaretlerinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti.