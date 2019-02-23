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23 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları

 23 Şubat 2019 00:05
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23 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in proje tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Antalya/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman merkez ile Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde seçim koordinasyon merkezi (SKM) açılışına katılacak, esnaf ziyareti yapacak, Araban ve Yavuzeli'nde SKM'leri ziyaret edecek.

(Adıyaman/11.00-17.00/Gaziantep/19.00/20.00)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa İş Dünyası ile İstihdam Buluşmasına katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve şehit yakınları ile buluşma programına iştirak edecek.

(Bursa/10.30/12.00/14.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti SKM'yi ziyaret edecek, Bozüyük SKM'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak; milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Bilecik/11.30-18.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek, elektrik, gaz dağıtım şirketleri ve STK temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek,

- Çiftçilere koyun süt yemi dağıtım, biyogaz üretim tesisi açılış, seçim bürosu açılış törenlerine katılacak Dönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet gerçekleştirecek.

(Gaziantep/09.30-16.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Sanayi Odası'nda istisare toplantısı yapacak, Golcuk Sanayi Sitesi acılısına katılacak, esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

(Kocaeli/11.00-14.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkan adayı tanıtımına katılacak.

(Bartın/18.30)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Demirci Belediyesini ziyaret edecek, vatandaşlarla buluşacak, bölgesel istişare toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Manisa/12.00-19.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)
Anadolu Ajansı
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