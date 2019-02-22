Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: TRT 2 hayırlı olsun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayın hayatına başlayan TRT 2'nin kültür ve sanat çalışmalarına yeni bir soluk katacağına inandığını belirterek "Hayırlı olsun" dedi.
|22 Şubat 2019 23:05
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, TRT 2'nin yayın hayatına başlamasına ilişkin açıklama yaptı. Altun, TRT 2'nin tanıtım filmiyle birlikte paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Başta ülkemizin kültür değerleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kültür unsurlarını ekrana taşıyacak olan TRT 2, bugün itibariyle yayın hayatına başladı. Kültür ve sanat çalışmalarına yeni bir soluk katacağına inandığım TRT 2 hayırlı olsun."
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