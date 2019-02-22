Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, ticari taksinin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
|22 Şubat 2019 23:55
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