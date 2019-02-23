Çelik: Cumhur İttifakı masa başında kurulmadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş, kağıt kalemle oluşturulmuş bir ittifak değil. Bu, sizlerin ilk önce 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğunuz büyük direnişle ortaya çıkmış, daha sonra milletimizin arzusu ve iradesiyle sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il ortaya çıkmış bir siyasal duruştur." dedi.

Çelik, Ceyhan ilçesinde, MHP'den yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün de katılımıyla, partisinin Ceyhan Belediye Başkan Adayı Alper Boydak'ın seçim ofisi açılışına iştirak etti.

Burada konuşan Çelik, 31 Mart gecesi seçim sonuçları yayınlanırken, Adana'nın her tarafının Cumhur İttifakı'nın rengiyle boyandığını göreceklerini söyledi.

Televizyonlardaki seçim tartışmalarını ve kampanyalarını herkesin izlediğine dikkati çeken Çelik, "Karşımızdakilerin, illerimizle ilgili, ilçelerimizle ilgili herhangi bir projeleri, yaklaşımları, vatandaşımıza faydası olacak, vatandaşımızın hayatını daha ileriye götürecek herhangi bir siyasetleri olduğunu hiçbir şekilde görmüyoruz." diye konuştu.

Çelik, kendilerinin bütün adaylarının ise vatandaşın karşısına projelerle çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçmişte vatandaşımız oy verdiğinde, bu verdiği oyun ortaya çıkardığı siyasetin, çeşitli yollarla nasıl çalındığını babalarınız, dedeleriniz, aramızda yaşı müsait olanlar biliyorlar. Türkiye'de vatandaş oy verirdi, sandıktan bir irade çıkardı, sandıktan çıkan irade ya askeri vesayet yoluyla ya da yargı vesayeti yoluyla vatandaşın elinden alınırdı. Siyasetçi iktidara gelene kadar vatandaşın sözünü dinleyip vatandaşa söz verirken, iktidar olduktan sonra maalesef önüne bir sürü engel çıkarılır, bunu yapması engellenirdi. Çeşitli kırılganlıklar, uzun yıllardır bizim ayağımızı aşağı çeken, gücümüzü zayıflatan sonuçlar doğurdu. 15 Temmuz'da FETÖ'nün ülkemize dönük işgal girişiminden sonra ortaya çıkan Cumhur İttifakı, ortaya çıkan Yenikapı ruhu, Türkiye'de siyasi sistemdeki kırılganlığı, siyasi bünyemizdeki zayıflıkları ortadan kaldırmak ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi için önderlik etti."

- "Cumhur İttifakı masa başında kurulmadı"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği yenilikleri anlatan Çelik, bu sistemle ilk yerel seçimlere gidildiğini anımsattı.

Bu seçimde vatandaşın desteğini isteyen Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş, kağıt kalemle oluşturulmuş bir ittifak değil. Bu, sizlerin ilk önce 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğunuz büyük direnişle ortaya çıkmış, daha sonra milletimizin arzusu ve iradesiyle sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il ortaya çıkmış bir siyasal duruştur. Bu siyasal duruşu biz, 31 Mart seçimlerinde Ceyhan'da ve Adana'nın tamamında göstermek durumundayız."

TSK'den FETÖ'cülerin atılmasıyla ordunun daha da güçlendiğini vurgulayan Çelik, "Bu ordu o zaman Suriye'ye girdi. DEAŞ'ı, PKK'sı, ötekisi, beriki, hepsini sınırlarımızdan uzaklaştırdı, hepsine gereken dersi verdi." dedi.

- "Cumhur İttifakı için rekor seçim sonucu bekliyorum"

Karşılarında birleşen partilerin, Cumhur İttifakı'nın yenilmesini istediğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, Doğu Akdeniz'de, KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin haklarına halel getirmeye çalışan Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, 'Sakın ha bunu yapmayın, sakın ha yanlış bir adımın içine girmeyin, en sert karşılığı veriririz, KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını sonuna kadar koruruz.' dediğimizde, Rum tarafından Yunan tarafından henüz cevap gelmeden bir CHP milletvekili çıkıyor ve 'Bizim orada ne işimiz var, orada gaz yok.' diyor. Bunu söylemek sana mı düştü, bunu söylemek sizin işiniz mi? Dolayısıyla şimdi bir cevap gerekiyor bu zihniyete. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını korumak yerine, KKTC'nin çıkarlarını korumak yerine, ülkemize karşı olanların çıkarlarını korumakla uğraşan bir zihniyete bir cevap verilmesi gerekiyor. Adana'nın her tarafında adaylarının söylediklerini görüyorsunuz. Adanalının ve Ceyhanlının hayatını daha ileriye götürmek için yaptıkları ve söyledikleri hiçbir şey yok."

Ömer Çelik, "Suriye'nin kuzeydoğusunda, bir terör devletçiği kurmak isteyenlere karşı Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız ne dedi? 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' dedi. Dolayısıyla 'Bir gece ansızın gelebilirizin' gücünü, kuvvetini, kudretini nereden alıyoruz? Sizin bu meydanları doldurmanızdan alıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki istikrarın önemine değinen Çelik, 31 Mart'ta, Adana'dan ve Ceyhan'dan Cumhur İttifakı için rekor seçim sonucu beklediğini dile getirdi.

Çelik daha sonra Adana'daki bir otelde, Yüreğir Belediyesi meclis üyesi adaylarıyla toplantı yaptı.