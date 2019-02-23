Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yaralı askerlere ziyaret
|23 Şubat 2019 00:28
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda meydana gelen kazada yaralanan üç askeri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Bilkent Şehir Hastanesine gelen Oktay, ilk olarak kazada yaralanan ve tedavi gördüğü aynı hastanede bugün şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han'ın ailesine taziyelerini iletti.
Servislerde tedavi gören askerleri ziyaret edip, doktorlardan askerlerin durumu hakkında bilgi alan Oktay, yaralılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlerin durumunu yakından takip ettiğini vurgulayan Oktay, refakatçi ailelerle de sohbet etti.
Oktay ayrıca, geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen hastane hakkında yetkililerden bilgi aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağmaya başladı
23 Şubat 2019 00:30
|Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü
22 Şubat 2019 23:55
|Organlarıyla 3 hastaya umut oldu
22 Şubat 2019 23:49
|Sahile uçan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
22 Şubat 2019 23:39
|Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: TRT 2 hayırlı olsun
22 Şubat 2019 23:05
|Tavuklu pilavdan 32 kişi zehirlendi
22 Şubat 2019 22:59
|Kilis'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 kişi öldü
22 Şubat 2019 22:33
|Eyüp'te göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
22 Şubat 2019 22:13
|Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli
22 Şubat 2019 21:12
|İstanbul Havalimanı'na ulaşım seferleri arttırıldı
22 Şubat 2019 20:52