D100'de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
|23 Şubat 2019 04:47
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D100 karayolunda 11 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
Olay, 03.00 saatlerinde D100 karayolu Kozyatağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre D100 karayolunda bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan bir vatandaşı otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Diğer yaralılar ise 112 ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
D-100 karayolu trafiğe kapandı
11 aracın karıştığı kazada D100 karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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