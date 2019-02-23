Yüzüğü takan ama okulu 'takmayan' daha mutlu

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye mutluluk sıralamasında 156 ülke içinde 74 sırada yer alıyor. 2017 yılına göre, Vatikan'da bulunan Papalık Bilim Akademisi'nde açıklanan rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. Finlandiya'yı sırasıyla Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya takip ediyor. Türkiye ise Belarus ile Pakistan'ın arasında, 74. sırada yer alıyor. Türkiye 2016 yılında listede 69'uncu sıradaydı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2017 yılında yüzde 58 iken 2018'de yüzde 53.4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 11.1'den yüzde 12.1'e yükseldi. Mutsuzluğun en büyük sebeplerinden biri ise ekonomik sorunlar olarak gösterildi. Mutluluk oranı, 2017 yılında erkeklerde yüzde 53.6 iken 2018 yılında yüzde 49.6'ya, kadınlarda ise yüzde 62.4'den yüzde 57'ye düştü. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2017 yılında yüzde 66.1 ve 2018 yılında yüzde 61.2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2017'de yüzde 53.1 ve 2018'de yüzde 47.8 ile 45-54 yaş grubunda görüldü. Araştırma, evli bireylerin evli olmayanlara göre daha mutlu olduğunu ortaya koydu. Mutlu olduğunu beyan eden evli bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 56,3 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 46,7 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 51,6'sının, evli kadınların ise yüzde 60,7'sinin mutlu olduğu gözlendi. Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; en yüksek mutluluk oranı, yüzde 59 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 53,9 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52,6 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 52,3 ile ilkokul mezunu ve yüzde 51,3 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti. Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 74,2 olurken bunu sırasıyla; yüzde 12,9 ile çocuklar, yüzde 3,6 ile eş, yüzde 3,3 ile kendisi, yüzde 2,7 ile anne/baba ve yüzde 1,8 ile torunlar takip etti. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 69 olurken bunu sırasıyla; yüzde 15,5 ile sevgi, yüzde 8,8 ile başarı, yüzde 4,2 ile para ve yüzde 2,2 ile iş takip etti.

45-54 ÇOK KARAMSAR, 55 YAŞ ÜSTÜ MUTLU

Son 3 yılda çok mutluyum diyenlerin oranında da düşüş kaydedilmiş. 18-25 yaş arasının 2009 yılında yüzde 57.4 olan mutluluk oranı 2018'de 55.4'e geriledi. 25-34 yaş aralığında bu oran 2009'da 55.9'dan geçen yıl 53.2'ye düşmüş. 35-44 yaş aralığında da gerileme kaydedilirken, en mutsuz kesim ise 45-54 yaş arasında gerçekleşmiş. Oran iki dönem arasında yüzde 51.3'den 47.8'e indi. Mutluluğu artan kesim ise 55 yaş ve üstünün oldu. 55-64 yaş aralığında 52.0 olan endeks 55.7'ye, 65 yaş üzerinde ise mutluluk oranı 54.3'ten 61.2'ye çıktı.

OKUMA ORANI ARTTIKÇA MEMNUNİYET AZALIYOR

Okumayan bireylerin mutluluk oranı her geçen yıl artış kaydettiği görülürken, ilkokul ve üzeri eğitim alanlarda bu oran düşüş kaydediyor. 2009 yılında okumayan kişilerin mutluluğu 51.8 iken, 2018'de bu rakam 59.0'a çıktı. Mutsuzluk tarafında da hemen hemen aynı oranda düşüş kaydedilmiş. Fakat ilkokul mezunlarından sonra durum değişiyor. İlkokulda yine aynı yıllar arasında 52.5 olan endeks 52.3'e, orta okulda 56.1'den 52.6'ya, lisede 54.7'den 51.3'e gerileme olmuş. Mutluluğu en fazla kaybeden üniversite mezunlarında ise 10 puanlık düşüş var. 2009 yılında mutlu olan mezunların oranı yüzde 63.2 iken, 2018'de bu oran 53.9'a kadar geriledi.

ADLİ HİZMETLERDE SORUN VAR

En yüksek memnuniyet oranı, 2018 yılında yüzde 75.2 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; yüzde 74.8 ile ulaştırma, yüzde 70.4 ile sağlık, yüzde 63.1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 56.7 ile eğitim ve yüzde 56.3 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 72.1 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 71.1 iken kadınlarda bu oran yüzde 73 oldu.

BELEDİYEDEN MEMNUN OLANLAR DA DÜŞÜŞTE

Şebeke suyu hizmetlerinde memnuniyet oranı 2009'da yüzde 80.6 iken, 2018'de 57.9'a geriledi.

Çöp ve çevresel atık hizmetleri yine aynı zamanda dilimleri arasında yüzde 78.2'den 71.9'a düştü.

Kanalizasyon hizmetlerinden memnuniyet 2009'da yüzde 76.5 iken, 2018 yılında 64.7'ye indi.

Toplu taşımada da sorun var. Aynı zamanda yüzde 72.3 olan memnuniyet oranı 59.5'e kadar azalış kaydetti.

Yeşil alan miktarındaki düşüş TÜİK rakamlarına da yansımış. 2009 yılında yüzde 60.2 olan yeşil alan memnuniyeti, 2018'de azalarak yüzde 54.3 oldu.

UMUDUMUZU YİTİRMEDİK

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 72,1 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 71,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 73 olarak gerçekleşti. Çok umutlu olanların oranı 2009 yılında yüzde 4.6 iken, 2018'de bu oran yüzde 4.7'ye taşıdı. Umutlu olanların oranı ise 60.9'dan 67.3'e çıktı. Umutlu ve çok umutluların toplamı ise yüzde 65.5 düzeyinden 72.1'e ulaştı. Umutsuzluğa kapılanların oranında ise düşüş devam ediyor.