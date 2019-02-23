Pentagon'dan flaş Suriye ve güvenli bölge açıklaması

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, güvenli bölge oluşturmak için uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacaklarını duyurdu.

Sözcü "ABD, uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacak. Ayrıca ABD Suriye'nin güneyindeki El Tanif garnizonundaki varlığını sürdürecek." dedi.

Binbaşı Robertson, "Bu çok uluslu gözlem gücü ABD güçleriyle bölgede istikrarı sağlayacak ve DEAŞ'ın geri gelmesini engelleyecek, öncelikli olarak NATO müttefiklerinden oluşacaktır." diye konuştu.

Az sayıdaki bu askerlerin dışında Suriye'deki diğer askerlerin çekileceğini belirten Binbaşı Robertson, ABD öncülüğündeki bu koalisyona katılacak ülkeler konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

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Bir gazetecinin "Bu bir güvenli bölge midir?" sorusuna Robertson, "Terminoloji olarak güvenli bölgedir." yanıtını verdi.

Binbaşı, bu kuvvetin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenlik ve istikrarı sağlamakla görevli olacağına dikkat çekti.

Bu kuvvetin güvenli bölgenin inşasında nasıl bir rol oynayacağına yönelik bir soru üzerine Sözcü Robertson, "Güvenli bölge Türkiye'nin sınırı boyunca kuzeydoğu Suriye'de olacak. (Bunlar da) oradaki güvenlik ve istikrarı sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.

ABD kuvvetlerinin söz konusu güvenli bölgede devriye gezip gezmeyeceğine ilişkin bir soruya ise Sözcü, "Evet." cevabını verdi.

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Amerikan askerlerinin Münbiç'ten çekilip çekilmeyeceğine ve Türkiye sınırındaki gözlem noktalarına ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçınan Robertson, ABD'nin El Tanif üssünde asker bulundurmasının sebebine ilişkin ise DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesinde bu üssün önemli rol oynadığını ifade etti.

"TÜRK VE SDG GÜÇLERİ BU BÖLGEYE GİRMEYECEK"

Öte yandan AA'ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Savunma Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin uluslararası güçlerle Suriye'nin kuzeydoğusunda inşa edeceği güvenli bölgede Türkiye ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın durumuna ilişkin, "Türk ve SDG güçleri bu bölgeye girmeyecek." ifadesini kullandı.