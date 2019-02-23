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Malatya'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rasathane, Malatya'daki depremin şiddetini Twitter adresinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Deprem, Malatya'da korkuya neden oldu
 23 Şubat 2019 06:50
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Malatya'da deprem

Son dönemlerde üst üste depremlerle sallanan Anadolu'da bu kez deprem haberi Malatya'dan geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Rasathane, söz konusu depreme ilişkin bilgileri Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde de Çanakkale Ayvacık'ta deprem olmuş ve bölgedeki bazı yapılar yıkılmıştı. Olayda can kaybı yaşanmamıştı
Anadolu Ajansı
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