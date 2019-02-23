1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'a mobilya OSB'si

Yaklaşık 180 ülkeye 3 milyar doları aşkın ihracat yapan mobilya sektörü, 450 milyar dolarlık küresel pazardan daha fazla pay almak için harekete geçti. MÜSİAD Mobilya Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, İstanbul'da yeni nesil bir mobilya OSB'si kurmak için çalıştıklarını belirterek, "Mobilya imalatçılarını İstanbul'da çok büyük bir alana toplayıp, tek noktadan kontrol etmeyi hedefliyoruz" dedi
 23 Şubat 2019 07:20
Yazdır
İstanbul'a mobilya OSB'si

Türkiye ekonomisinin en önemli çarklarından birini mobilya sektörü oluşturuyor. Alan hem sağladığı istihdam oranı hem de yapılan katma değerli üretimle en büyük gelir kalemlerinin başında geliyor. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mobilya Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, konuyla ilgili son gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendirdi. Türkiye mobilya endüstrisinin üretim alanı olarak farklı coğrafi bölgelere dağıldığını anlatan Altunbaş, istihdamın ve işletme sayısının en yoğun olduğu şehirleri; İstanbul, Bursa, Kayseri ve Ankara olarak sıraladı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve yatırımlara bakıldığında İstanbul'da mobilya sektörünün ilk sıralarda yer aldığına işaret eden Altunbaş, "O nedenle İstanbul'da mobilya sanayi endüstrisi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun çalışmalarına başladık. Yerlerimizi tespit ediyoruz. Mobilya imalatçılarını İstanbul'da çok büyük bir alana toplayıp tek noktadan kontrol edebilmeyi hedefliyoruz. Hammaddesinin yanında olduğu, liman destinasyonları, ana yollara hakim bir alanda olacak şekilde bir çalışma planlıyoruz" dedi.

Davut Altunbaş'a sorduğumuz soru ve aldığımız yanıtlar şu şekilde:

Firmalar krize ayak uydurdu

* 2018 sektör için nasıl bir yıl oldu?

2018 yılı bütün sektörler bazında zor bir yıl oldu. Ağustos ayında yaşanan ekonomik atakla beraber döviz kurlarında yaşanan oynaklık, maliyet planlamalarımızı inanılmaz derecede zora soktu. Döviz endeksli hammadde girdi fiyatlarımız çok arttı. Ama firmalarımız buna da ayak uydurmayı başardı. Ama yılın son iki aylık zaman diliminde yapılan KDV indirimi sektöre gerçekten can suyu oldu. Daralan sektörü kendi içerisinde yükseltti.

SON 15 YILDA REKABETÇİ POZİSYONA GELDİK

  • Özellikle son 10-15 yıl içerisinde sektörde ciddi bir ivmelenme meydana geldi. 2016-2018 yıllarına baktığımız zaman aşağı yukarı ortalama 500-600 milyon dolar civarında bir ihracat fazlası vererek gidiyoruz. İthalat-ihracat dengesinde ise 6 kat fazla veren bir sektörüz. Bu 10 yıllık performans içerisinde firmalarımızı irdelediğimiz zaman güzel işler yaptık. Dünyada rekabetçi bir pozisyon aldık.

179 ÜLKEYE İHRACAT

* Türkiye toplam kaç ülkeye ihracat yapıyor?

Türkiye, şu anki pozisyonu itibarıyla aşağı yukarı 1.5'lik bir pazar dilimine hakim. Türkiye'nin esasında mobilya kültürü kendisinde ve çevre ülkelerde ağırlıklı. Biz çok fazla deniz aşırı ağırlıklı ihracat yapamıyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz inşallah onlar olacak. TİM rakamlarına göre Türkiye 2018 yılında 179 ülkeye ihracat yapmış. Geçen yıl 3 milyar 134 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.

SEKTÖR GÖZÜNÜ ABD'YE DİKTİ

* 2019 yılı için hedeflenen pazarlar hangileri?

Esasında hükümetimiz bu konuda çok ciddi bir atılım yaptı. Biz de MÜSİAD olarak 2019 yılını Afrika yılı ilan ettik. Afrika'ya çok ciddi anlamda sefer ve çıkarmalarımız var. Gözümüzü dünyanın en büyük ihracatçısı olan ABD'ye diktik. Bundan on yıl önce bir elin parmakları kadar sayıda firmamız ABD'deki fuarlara katılırken, şu anda ciddi sayıda buralardaki fuarlara katılan firmalarımız var. Hindistan dikkatimizi çeken pazarlardan bir diğeri.

AVRUPA'DAKİ BÜYÜK İMALATÇILAR GÜÇ KAYBETTİ

AB pazarı çok dinamik bir pazar. Bölgede bulunan büyük imalatçıların bir çoğu yaklaşık 10 yıl içerisinde gücünü kaybetmeye başladı. Şimdi biz onlardan pazar almaya başladık. İhracatımız şu anda aşağı yukarı kg başı 3 dolar. Biz bunu 7-8 dolarlara kadar çıkartabiliriz.

MARKA ÜRETEMEMEK DEZAVANTAJIMIZ

Dezavantajımız ise marka üretemememiz. Bu işin merkezinde İtalyanlar var. Onlarla çalışmalar yaparak, şirket satın almalara gidiyoruz. Bu şekilde ticari işbirlikleri ve imalat yaparak sektörü büyütmek istiyoruz. Alan şu anda 3.2 milyar dolar ihracat hacmi olan bir sektör. Beş yıl içerisinde rahatlıkla 10 milyar dolara yükselecektir.

Arzu Kurum

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pakdemirli: Üretici ne diyorsa o olacak
22 Şubat 2019 21:43		 İhtiyaç kredilerinde vade 60 aya çıkacak
22 Şubat 2019 20:37
Bakan Dönmez: 81 ilde doğal gaz kullanıma hazır hale gelmiştir
22 Şubat 2019 18:25		 Bakanlıktan 'İzmir ödeneği' açıklaması
22 Şubat 2019 18:09
Bakan Kurum: Plastik poşet kullanımı yüzde 70 azaldı
22 Şubat 2019 17:41		 'Denizcilik sektörümüzün büyüklüğü 17,5 milyar doları aştı'
22 Şubat 2019 16:42
Balıkçılar da tanzim satış istiyor
22 Şubat 2019 14:20		 Tarihi projede imzalar atıldı
22 Şubat 2019 13:02
Poşete depozito geliyor
22 Şubat 2019 08:37		 İTO Başkanı: BES'te yüzde 5 kesinti çok yüksek
22 Şubat 2019 08:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
Yüzüğü takan ama okulu 'takmayan' daha mutlu
FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki Zaman gazetesi kapanıyor
Malatya'da deprem
Yeni koleksiyon
Meteoroloji'den 'kuvvetli rüzgar' uyarısı- Haritalı
Bakan Akar ve Orgeneral Güler ABD'de askeri törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yaralı askerlere ziyaret
Cepten 'Alo' diyeli 25 yıl oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankara 7
sözlükteki sniper 3
saat takmamak 2
fiyat almak 2
bahçeli'nin fenerbahçe'yi aşağılaması 2
sokakta saat kaç diye soranların neslinin tükenmesi 5
komik 2
Milliyetçi hareket partisi MHP 8
aşk 4
nöbet tutmak 1
SON İLANLAR
MKEK Mühimmat Fb. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam