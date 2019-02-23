Seçim sitesi kurup satıyorlar
|23 Şubat 2019 07:50
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Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar sahada projelerini anlatmaya çalışırken, kullanmış oldukları kelimeler ve mensubu oldukları partilerin kalıplaşmış sloganları fırsatçılar için gelir kapısı olarak görüldü. Adayların kullandıkları sloganları içeren internet sitesi kuran fırsatçılar, bu siteleri yüksek fiyatlardan satmaya çalışıyor. Fırsatçılar, alım satım işlerinin yapıldığı en popüler sitede, seçimler için domain satışı yarışına girmiş vaziyette. Arama motorunda en üstte çıkmak isteyenler, bu kimliği kullanıcıların aklında kalacak şekilde hazırlıyor. Günümüzde birçok kişi ya da firma bunu yapamadığı için yüksek fiyat ödeyerek internet sitesini satın almak zorunda kalıyor.
En popüler satış sitesinde verilen ilanlar incelendiğinde özellikle Cumhur İttifakı'na yönelik satışlar yapıldığı görülüyor. "Seçime özel", "Bu fırsat kaçmaz" gibi pazarlama yöntemleriyle satışa çıkarılan siteler arasında, "2023.com", "turqiye.com", "2023turkiye.com" "Akgündem.com.tr", "turkiye.kim", "turkey.net" de bulunuyor. Sadece 40 lira masrafla kurulan sitelerin satış fiyatları ise el yakıyor. "Akgündem.com.tr" sitesi 800 bin liradan, "2023turkiye.com" sitesi ise 8 milyon liradan satılıyor.
Sefa Bilgitekin
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