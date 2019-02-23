Cepten 'Alo' diyeli 25 yıl oldu

Türkiye'de cep telefonuyla ilk "Alo"nun üzerinden tam 25 yıl geçti. Cepten ilk görüşme 23 Şubat 1994'te 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile dönemin Başbakanı Tansu Çiller arasında gerçekleşmişti. Çeyrek asır gibi bir sürede cep telefonu ve mobil internet teknolojilerinin oluşturduğu ekosistem bugün tahmin edilemez boyutlara ulaştı.

Türkiye ilk taşınabilir telefonla 1991 yılında tanıştı. 1G teknolojisi ile çalışan araç telefonları ilk defa hayatımıza girdi. Ülkede internet kullanımı 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine imkan sağlayan 2G teknolojisi ise 1994'te kullanılmaya başladı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, 23 Şubat 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 25 yıl geride kaldı.

Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçen Türkiye, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçti. Türkiye ile birlikte dünyanın bu dönemde kullanmaya başladığı "mobil internet erişim teknolojisi" olarak adlandırılan ve her yere kesintisiz iletişim sağlamak için geliştirilen 4G'de "hız" ön plana çıkarken, 4.5G ile hız ve kalitenin yanı sıra farklı hizmetler de önem kazandı. Türkiye'de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993'ten bugüne genişbant internet kullanımı hızla arttı. 2008'de 6 milyon olan genişbant internet abone sayısı, 74 milyona, toplam mobil abone sayısı ise 65 milyon seviyelerinden 80 milyonun üstüne çıktı.

4.5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapmaya devam edilirken, işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 345 bin 275 kilometreye ulaştı. Böylece Türkiye'nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 9 kez dolaşacak noktaya gelmiş oldu. Kurulu baz istasyonu sayısı da 170 bini geçti. 4.5G'nin ardından 2020 yılında 5G teknolojileri hayatımıza girecek. Cep telefonu ile başlayan mobil iletişim 5G ile birlikte makinelerin iletişimine evrilecek.

DEMİREL'DEN ÖNCE DAVRANDI

Cep telefonu ile ilk resmi görüşme Süleyman Demirel ile Tansu Çiller arasında gerçekleşse de aslında gayriresmi olarak Turkcell'in 25 yıllık müşterisi Harun Bozdemir gerçekleştirdi. 25 yıllık müşterileriyle bir araya gelen Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu "Biz ilk sinyalimizi Şubat 1994'te verdik. Harun Bey geldi 'Bu hizmeti duyunca gittim Ericsson telefon aldım. Sizin mühendislerinizle test görüşmeleri yaptık' dedi. Tam üç ay boyunca cebinde taşıdı. O telefonu aldığında biz daha sinyali vermemiştik. Harun Bey üç ay boyunca bizim mühendis arkadaşlarımızla telefon görüşmesi yapmış. Aslında ilk görüşmeyi bizim müşterimiz yapmış oluyor" dedi.