TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi

Binali Yıldırım'dan boşalan Meclis Başkanlığı için yarın TBMM Genel Kurulunda seçim yapılacak. AK Parti'nin Meclis Başkanlığı için kimi aday göstereceği dün itibarıyla netleşti. AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop Meclis Başkanlığına aday oldu. Şentop'un yarın yapılacak seçimde, MHP'nin de desteği ile üçüncü turda Meclis Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

MÜJDEYİ BOSTANCI VERDİ

AK Parti önceki gün, Meclis Başkanlığı adaylığı konusunda temayül yoklaması yapmıştı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkanvekili Mehmet Muş oylamadan sonra milletvekillerinin aday ismi yazdığı zarfları alarak İstanbul'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürdü. Erdoğan'ın gözetiminde bizzat sayılan oylama sonucunda Şentop'un adı öne çıktı. Temayülde, AK Parti milletvekillerinin üçte ikisinin Şentop'un adını yazdığı öğrenildi. Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı, Bostancı'ya Şentop'u aramasını ve haber vermesini istedi. Gece 23.00 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanından Şentop'u arayan Bostancı "Grubumuzun adayı sizsiniz. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı da yanımda selamı var" dedi.

ERDOĞAN'DAN ESPRİ

Bostancı'nın, telefonunun ardından Şentop'un Cumhurbaşkanını arayarak teşekkür ettiği, Erdoğan'ın ise "Hayırlı olsun. Duyduğuma göre (adaylığı konusunda kulis yapma anlamında) çok çalışmışsın" diye espri yaptığı öğrenildi. Şentop'un da Cumhurbaşkanı'na "Aylardır çalışıyorum" karşılığını verdiği belirtildi.

DİLEKÇEYİ VERDİ, DESTEK TURUNA ÇIKTI

AK Partililer, TBMM Başkanlığı için adaylığını açıkladıkları Mustafa Şentop'un dilekçesini geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a sundu. Törene Şentop da katıldı. Mehmet Muş "Şentop hocamız anayasa profesörü, iyi bir devlet ve siyaset adamı" dedi. Şentop daha sonra parti gruplarını ziyaret ederek destek istedi.

YÜCEL KAYAOĞLU