1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk: Niyetim öldürmek değildi

Antalya'da, babası Murat U.'yu (41) tabancayla başından vurup öldüren H.U. (14), dedesine ait silahı temizlerken yanlışlıkla ateş aldığını, niyetinin öldürmek olmadığını söyledi
 23 Şubat 2019 08:00
Yazdır
Babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk: Niyetim öldürmek değildi

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan Aysun- Murat U. çiftinin iki çocuğundan 8'inci sınıf öğrencisi H.U., geçen 5 Ekim günü sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı. Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kan içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hatay'da ganyan bayi işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü
22 Şubat 2019 20:46		 Kırmızı ışıkta bekleyen araca ateş: 1 kişi hayatını kaybetti
22 Şubat 2019 19:55
Ergani'de minibüs devrildi: 21 yaralı
22 Şubat 2019 19:52		 Şahinler suç örgütüne operasyonda flaş gelişme: 22 tutuklama
22 Şubat 2019 18:18
Samsun'da öğretmene silahlı saldırı
22 Şubat 2019 17:35		 Polis, otobüse 'yolcu' olarak bindi, aranan şüpheliyi yakaladı
22 Şubat 2019 17:04
Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu
22 Şubat 2019 16:53		 Eskişehir'de 'kara para aklama' operasyonu: 22 gözaltı
22 Şubat 2019 16:36
İstanbul'da AK Parti bürosu önünde havaya ateş açıldı
22 Şubat 2019 14:59		 Parke taşıyla kan donduran cinayet
22 Şubat 2019 14:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
Yüzüğü takan ama okulu 'takmayan' daha mutlu
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki Zaman gazetesi kapanıyor
Malatya'da deprem
Yeni koleksiyon
Meteoroloji'den 'kuvvetli rüzgar' uyarısı- Haritalı
Bakan Akar ve Orgeneral Güler ABD'de askeri törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yaralı askerlere ziyaret
Cepten 'Alo' diyeli 25 yıl oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıvılcım nickli yazar 2
kambriyen patlaması 16
bir şarkıda takılıp kalmak 3
kadın susarak gider 2
twitter 1
mücadele 2
bize her yer trabzon 2
ümit 3
evdeki tamirat işini yapamayan insan 4
hatırlamak 3
SON İLANLAR
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Lima San 8 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam