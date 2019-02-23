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Babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk: Niyetim öldürmek değildi
Antalya'da, babası Murat U.'yu (41) tabancayla başından vurup öldüren H.U. (14), dedesine ait silahı temizlerken yanlışlıkla ateş aldığını, niyetinin öldürmek olmadığını söyledi
|23 Şubat 2019 08:00
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Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan Aysun- Murat U. çiftinin iki çocuğundan 8'inci sınıf öğrencisi H.U., geçen 5 Ekim günü sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı. Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kan içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi.
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