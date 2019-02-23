1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ortadoğu'ya barışı Türkiye getirecek

Dünyaca ünlü akademisyen Dr. Azeem İbrahim, "Türkiye'nin Suriye'de geliştirmeye çalıştığı barış adımları şu anda bölgedeki en etkili politikalardan. Türkiye, dünyanın sustuğu Arakanlılar için önemli çalışmalar yapan tek ülke oldu" dedi
 23 Şubat 2019 08:30
Yazdır
Ortadoğu'ya barışı Türkiye getirecek

Dünyaca ünlü akademisyen ve iş adamı olan Küresel Politika Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Azeem İbrahim, Ankara Palas Buluşmaları'nda "Suriye, Arakan ve Batı'da Müslüman Olmak" başlıklı söyleşide konuştu. İbrahim özetle şunları kaydetti:

ANKARA'NIN POLİTİKASI HAYRANLIK VERİCİ: Suriye'deki savaşın ana suçlusu Obama'dır. Şu anda dünyanın en büyük sorunu olan Suriye konusunda Türkiye'nin çalışmaları ve barış adımları hayranlık verici. Türkiye, 500 bin kişiyi katleden, insanları kurduğu alanlarda yakan Esad karşısında çok güçlü bir pozisyon alıyor. Bu kararlı duruşu sürdürmeli. Suriye dahil Ortadoğu'ya barış Türkiye eliyle gelecek.

TERÖRÜN PANZEHİRİ TÜRKİYE'DE: Dünyadan farklı olarak terör Türkiye'de destek bulamıyor, özellikle dini kullanan DAEŞ ve Boko Haram gibi örgütler. Avrupa'dan 30 bin kişi DEAŞ'e katılırken Türkiye'den bu örgüte destek yok. Radikal ideolojiye karşı bunu nasıl başardı; geleneksel İslam eğitimiyle. Araştırmalar, terörizme uzun vadede çözümün geleneksel İslam eğitimi yaygınlaştırmak olduğunu gösteriyor. Türkiye bunu başarmış, bu nedenle terörün panzehiri Türkiye'de.

GÖÇ KRİZİNE DAMGA VURUYOR: DEAŞ'a katılanların çok büyük bir kısmı Avrupa'dan geldi. En fazla üye veren ülke Kosova. Bu insanların ortak özelliği eğitimsiz, işsiz, uyuşturucu bağımlısı, toplumun dışına itilmiş ve sürekli cezaevine giriyor olmalarıdır. Araştırmalara göre DAEŞ'in destek bulamadığı tek ülke Türkiye. Dünyada 60 milyon mültecinin yüzde 70'i Müslüman ve bu göç krizinde lider ülke yine Türkiye. Özellikle Suriyeli mülteciler noktasında Türkiye'deki çalışmaların örneği dünyada yok. Olağanüstü bir çaba harcanıyor, krize damga vuruyor."

ERDOĞAN VE EŞİ UMUT OLDU

AkademisyenİAzeem İbrahim, "Dünyanın büyük insani krizi Myanmar'da yaşanıyor. Binlerce Rohingyalı Müslüman'ın ne ülkesi ne de vatandaşlığı var. Bu insanları dünya görmezden gelirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan umut oldu. Dünya sustu ama başkan ve eşi el verdi. Türkiye bu konuda lider rolü oynuyor. Türkiye dünyanın sustuğu Müslümanlar için önemli çalışmalar yapan tek ülke. Arakanlı Müslümanlar için Erdoğan ve eşinin samimi çalışmaları hayranlıkla izleniyor" dedi.

TÜLAY CANBOLAT

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'de istifa bilançosu ağırlaşıyor
23 Şubat 2019 08:10		 Seçim sitesi kurup satıyorlar
23 Şubat 2019 07:50
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
23 Şubat 2019 07:45		 Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
23 Şubat 2019 07:30
Pentagon'dan flaş Suriye ve güvenli bölge açıklaması
23 Şubat 2019 06:40		 MSB'den Akar ile Shanahan görüşmesiyle ilgili açıklama
23 Şubat 2019 04:41
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Şubat 2019 02:41		 Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Şubat 2019 02:39
Bakan Akar ve Orgeneral Güler ABD'de askeri törenle karşılandı
23 Şubat 2019 00:26		 Çelik: Cumhur İttifakı masa başında kurulmadı
23 Şubat 2019 00:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
Yüzüğü takan ama okulu 'takmayan' daha mutlu
TBMM Başkan adayı Şentop'un kulis zaferi
FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki Zaman gazetesi kapanıyor
Malatya'da deprem
Yeni koleksiyon
Meteoroloji'den 'kuvvetli rüzgar' uyarısı- Haritalı
Bakan Akar ve Orgeneral Güler ABD'de askeri törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yaralı askerlere ziyaret
Cepten 'Alo' diyeli 25 yıl oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pentagram 1
mücadele 2
ankara 7
kruvasan 1
komik 2
yumuşak yumuşak 2
başarısızlık sonrasında toplantı yapmak 4
saç ektirme 3
saat takmamak 2
20.02.2019 çanakkale depremi 2
SON İLANLAR
Bursa BURULAŞ 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madendicilik Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Lima San 8 İşçi Alacak
Bingöl Belediyesi 25 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnş Geçici 1 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam